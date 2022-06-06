Угрозы повторного вторжения в Украину из Беларуси нет, — Зеленский

В ходе общения с журналистами президент заверил, что эксперты прорабатывают все возможные сценарии. При этом реальные риски военного вторжения с территории Беларуси минимальны.

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В понедельник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что украинские аналитики пока не видят угрозы повторного вторжения в Украину с территории Беларуси. Об этом сообщает издание Бабель.

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"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", — заявил Зеленский.

Ранее Фокус сообщал о том, когда Путин решил начать полномасштабное вторжение в Украину. Указ о наступлении президент РФ подписал еще 18 января 2022 года. Политик Андрей Илларионов в подтверждение своего заявления привел документы российской бригады морской пехоты, в которых была отмечена эта дата.

Напомним, что войска РФ планируют до 10 июня оккупировать Северодонецк или перерезать дорогу жизни", — Гайдай. По словам руководителя ОВА, генерал Дворников поставил перед ВС РФ задачу захватить в ближайшие дни либо Северодонецк, либо важную трассу от Лисичанска до Бахмута.