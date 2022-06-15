Українці змусять росіян поплатитися за захоплення Сєвєродонецька, — експерт

За словами Майкла Кларка, Сєвєродонецьк — нестратегічне місто, на відміну від Слов'янська та Краматорська. Також він не вважає, що через зруйновані мости бійці ЗСУ опинилися в пастці.

Британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що теперішніми темпами російські війська, зрештою, можуть захопити всю територію Донбасу. Проте Сєвєродонецьк поки не окупований, разом з тим українці змусять росіян поплатитися за захоплення міста. Про це повідомляє Sky News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Кларк вважає, що значно більше стратегічного значення мають такі міста, як Краматорськ та Слов'янськ, які знаходяться на захід від Сєвєродонецька. Саме їх варто захищати.

Українці зараз борються за Сєвєродонецьк, щоб змусити росіян "заплатити певну ціну", перш ніж відступити — спочатку до Лисичанська, на інший бік річки Сіверський Донець, яку росіяни двічі невдало форсували. Водночас в українських військових буде час відійти до своїх по-справжньому стратегічних об'єктів — Краматорська та Слов'янська.

Зруйновані мости

Майкл Кларк не вважає, що через зруйновані мости у Сєвєродонецьку ЗСУ опинилися в пастці.

"Військовослужбовців можна переправляти на човнах, на понтонних мостах, хоча вони й уразливі. Це зовсім не означає, що військові не зможуть піти, це лише означає, що не вдасться переправити важку техніку", — пояснив експерт, нагадавши, що кілька тижнів тому зруйнували основний Павлоградський міст, але бійці ЗСУ знайшли обхідний шлях.

Раніше Фокус повідомляв, що після захоплення Донбасу ЗС РФ спробують окупувати Миколаїв та Одесу, щоб Україна не залишила виходу до моря. Миколаїв вважається "воротами" до Одеси, хоча і знаходиться за 110 км.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, співробітники ГРУ РФ знущаються з військовополонених українців. Зважаючи на все, так росіяни зганяють агресію через позамежні втрати під Херсоном.