Украинцы заставят россиян поплатиться за захват Северодонецка, — эксперт

По словам Майкла Кларка, Северодонецк — нестратегический город, в отличие от Славянска и Краматорска. Также он не считает, что из-за разрушенных мостов бойцы ВСУ оказались в ловушке.

Британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что текущими темпами российские войска в конечном итоге могут захватить всю территорию Донбасса. Однако Северодонецк пока еще не оккупирован, при этом украинцы заставят россиян поплатиться за захват города. Об этом сообщает Sky News.

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Кларк считает, что куда большее стратегическое значение имеют такие города, как Краматорск и Славянск, которые находятся западнее Северодонецка. Именно их и стоит защищать.

Украинцы сейчас сражаются за Северодонецк, чтобы заставить россиян "заплатить определенную цену", прежде чем отступить — вначале к Лисичанску, на другую сторону реки Северский Донец, которую россияне дважды неудачно форсировали. При этом у украинских военных будет время отойти к своим по-настоящему стратегическим объектам — Краматорску и Славянску.

Разрушенные мосты

Майкл Кларк не считает, что из-за разрушенных мостов в Северодонецке ВСУ оказались в ловушке.

"Военнослужащих можно переправлять на лодках, на понтонных мостах, хотя они и уязвимы. Это вовсе не означает, что военные не смогут уйти, это лишь означает, что не получится переправить тяжелую технику", — объяснил эксперт, напомнив, что несколько недель назад был разрушен основной Павлоградский мост, но бойцы ВСУ нашли обходной путь.

Ранее Фокус сообщал, что после захвата Донбасса ВС РФ попытаются оккупировать Николаев и Одессу, чтобы у Украины не осталось выхода к морю. Николаев считается "воротами" в Одессу, хотя и находится в 110 км он нее.

Напомним, что, по данным журналистов, сотрудники ГРУ РФ издеваются над военнопленными украинцами. Судя по всему, таким образом россияне вымещают злость из-за запредельных потерь под Херсоном.