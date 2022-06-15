Украинцы заставят россиян поплатиться за захват Северодонецка, — эксперт
По словам Майкла Кларка, Северодонецк — нестратегический город, в отличие от Славянска и Краматорска. Также он не считает, что из-за разрушенных мостов бойцы ВСУ оказались в ловушке.
Британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что текущими темпами российские войска в конечном итоге могут захватить всю территорию Донбасса. Однако Северодонецк пока еще не оккупирован, при этом украинцы заставят россиян поплатиться за захват города. Об этом сообщает Sky News.
Кларк считает, что куда большее стратегическое значение имеют такие города, как Краматорск и Славянск, которые находятся западнее Северодонецка. Именно их и стоит защищать.
Украинцы сейчас сражаются за Северодонецк, чтобы заставить россиян "заплатить определенную цену", прежде чем отступить — вначале к Лисичанску, на другую сторону реки Северский Донец, которую россияне дважды неудачно форсировали. При этом у украинских военных будет время отойти к своим по-настоящему стратегическим объектам — Краматорску и Славянску.
Разрушенные мосты
Майкл Кларк не считает, что из-за разрушенных мостов в Северодонецке ВСУ оказались в ловушке.
"Военнослужащих можно переправлять на лодках, на понтонных мостах, хотя они и уязвимы. Это вовсе не означает, что военные не смогут уйти, это лишь означает, что не получится переправить тяжелую технику", — объяснил эксперт, напомнив, что несколько недель назад был разрушен основной Павлоградский мост, но бойцы ВСУ нашли обходной путь.
Ранее Фокус сообщал, что после захвата Донбасса ВС РФ попытаются оккупировать Николаев и Одессу, чтобы у Украины не осталось выхода к морю. Николаев считается "воротами" в Одессу, хотя и находится в 110 км он нее.
Напомним, что, по данным журналистов, сотрудники ГРУ РФ издеваются над военнопленными украинцами. Судя по всему, таким образом россияне вымещают злость из-за запредельных потерь под Херсоном.