Макрон відмовився визнати Росію спонсором тероризму, — ЗМІ

Водночас президент Франції назвав воєнним злочином удар по ТРЦ у Кременчуці. Також він зазначив, що Росії не можна дозволити виграти війну в Україні, хоча єдина мета Москви зараз — змусити Київ капітулювати.

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати Росію державою-спонсором тероризму, до чого закликає президент України Володимир Зеленський. За словами французького лідера, для застосування санкцій проти Москви не потрібна будь-яка категоризація. Про це повідомляє The Telegraph.

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"Нам не потрібна якась категоризація для введення в дію санкцій проти Москви через вторгнення в Україну", — заявив французький лідер на саміті G7.

Такі слова президента Франції пролунали після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Росію потрібно назвати "державою-спонсором тероризму" після ракетного удару по переповненому торговому центру в Кременчуці, де загинуло понад 20 осіб і постраждали близько 60 осіб.

Макрон охарактеризував цей удар російських військ по торговому центру як "воєнний злочин", пообіцявши продовжити підтримку України стільки, скільки потрібно.

Мета Москви — змусити Київ капітулювати

Разом з тим Макрон вважає, що Росії не можна дозволити виграти війну в Україні, і що західні країни повинні надавати Києву підтримку настільки довго, наскільки це буде потрібно.

Виступаючи під завісу саміту Великої сімки, Макрон на пресконференції зазначив, що єдина мета Москви — змусити Україну капітулювати.

За його словами, він дуже сподівається, що війна закінчиться до кінця року і Росія не зможе в ній перемогти.

Раніше Фокус повідомляв про те, що очевидці трагедії у ТРЦ у Кременчуці поділилися своїми історіями. За словами власниці торговельного відділу, її крамниця згоріла повністю, нічого не залишилося.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що якщо розтрощите Росію, в Україні ніколи не буде миру. Президент Франції уточнив, що часом ми виграємо війну, проте втрачаємо світ. Франція бачить свою роль посередником у переговорах між Москвою і Києвом.