Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма, — СМИ

Вместе с тем, президент Франции назвал военным преступлением удар по ТРЦ в Кременчуге. Также он отметил, что России нельзя позволить выиграть войну в Украине, хотя единственная цель Москвы сейчас — заставить Киев капитулировать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался назвать Россию государством-спонсором терроризма, к чему призывает президент Украины Владимир Зеленский. По словам французского лидера, для применения санкций против Москвы не нужна какая бы то ни было категоризация. Об этом сообщает The Telegraph.

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"Нам ну нужна какая-либо категоризация для введения в действие санкций против Москвы из-за вторжения в Украину", — заявил французский лидер на саммите G7.

Такие слова президента Франции последовали после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно назвать "государством-спонсором терроризма" после ракетного удара по переполненному торговому центру в Кременчуге, где погибло свыше 20 человек и пострадало около 60 человек.

Макрон охарактеризовал этот удар российских войск по торговому центру как "военное преступление", пообещав продолжить поддержку Украины столько, сколько нужно.

Цель Москвы — заставить Киев капитулировать

Вместе с тем, Макрон считает, что России нельзя позволить выиграть войну в Украине, и что западные страны должны оказывать Киеву поддержку настолько долго, насколько это будет нужно.

Выступая во время под занавес саммита Большой семерки, Макрон на пресс-конференции отметил, что единственная цель Москвы — заставить Украину капитулировать.

По его словам, он все очень надеется, что война закончится к концу года и Россия не сможет в ней победить.

Ранее Фокус сообщал о том, что очевидцы трагедии в ТРЦ в Кременчуге поделились своими историями. По словам владелицы торгового отдела, ее магазин сгорел полностью, ничего не осталось.

Напомним, что Макрон заявил, что если сокрушите Россию, в Украине никогда не будет мира. Президент Франции уточнил, что порой мы выигрываем войну, однако теряем мир. Франция видит свою роль в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом.