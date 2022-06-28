Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма, — СМИ
Вместе с тем, президент Франции назвал военным преступлением удар по ТРЦ в Кременчуге. Также он отметил, что России нельзя позволить выиграть войну в Украине, хотя единственная цель Москвы сейчас — заставить Киев капитулировать.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался назвать Россию государством-спонсором терроризма, к чему призывает президент Украины Владимир Зеленский. По словам французского лидера, для применения санкций против Москвы не нужна какая бы то ни было категоризация. Об этом сообщает The Telegraph.
"Нам ну нужна какая-либо категоризация для введения в действие санкций против Москвы из-за вторжения в Украину", — заявил французский лидер на саммите G7.
Такие слова президента Франции последовали после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно назвать "государством-спонсором терроризма" после ракетного удара по переполненному торговому центру в Кременчуге, где погибло свыше 20 человек и пострадало около 60 человек.
Макрон охарактеризовал этот удар российских войск по торговому центру как "военное преступление", пообещав продолжить поддержку Украины столько, сколько нужно.
Цель Москвы — заставить Киев капитулировать
Вместе с тем, Макрон считает, что России нельзя позволить выиграть войну в Украине, и что западные страны должны оказывать Киеву поддержку настолько долго, насколько это будет нужно.
Выступая во время под занавес саммита Большой семерки, Макрон на пресс-конференции отметил, что единственная цель Москвы — заставить Украину капитулировать.
По его словам, он все очень надеется, что война закончится к концу года и Россия не сможет в ней победить.
Ранее Фокус сообщал о том, что очевидцы трагедии в ТРЦ в Кременчуге поделились своими историями. По словам владелицы торгового отдела, ее магазин сгорел полностью, ничего не осталось.
Напомним, что Макрон заявил, что если сокрушите Россию, в Украине никогда не будет мира. Президент Франции уточнил, что порой мы выигрываем войну, однако теряем мир. Франция видит свою роль в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом.