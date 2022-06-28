"Мой магазин сгорел, ничего не осталось": очевидцы трагедии в ТРЦ в Кременчуге делятся своими историями

Находившийся внутри здания очевидец рассказал, что удар произошел спустя считанные минут после воздушной тревоги. А пожар в помещении начался еще через 7-10.

Ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге произошел по прошествии 3-4 минут после того, как прозвучала воздушная тревога. Об этом рассказал сотрудник ТЦ Виталий, который работает в отделе мобильных устройств. Он находился внутри помещения во время атаки российских войск. Об этом сообщает "Страна".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Виталия, он не ощутил взрывной волны, потому что находился в отдаленном углу помещения. Он выбежал на улицу тут же, еще до начала пожара, т.к. его магазин находится близко к выходу.

"Торговый центр загорелся очень быстро, буквально минут за 7-10", — объяснил свидетель, по словам которого, люди очень паниковали.

[ + – ] Разбор завалов ТРЦ в Кременчуге. [ + – ] Разбор завалов ТРЦ в Кременчуге. [ + – ] Разбор завалов ТРЦ в Кременчуге. [ + – ] Разбор завалов ТРЦ в Кременчуге. [ + – ] Спасатели на месте трагедии. [ + – ] Спасатели на месте трагедии. [ + – ] Спасатели на месте трагедии. [ + – ] Спасатели на месте трагедии. [ + – ] Разбор завалов ТРЦ в Кременчуге. [ + – ] Разрушенный ТРЦ в Кременчуге

Владелица вещевого магазина в "Амсторе" по имени Виктория во время удара также была в помещении.

По ее словам, она не сразу поняла, что произошло, поскольку примерно через 3 минуты взрывная волна отбросила ее под стол. По словам женщины, она продолжительное время работала медработником, поэтому сориентировалась, что нужно спешно покинуть помещение.

"Мой магазин сгорел полностью, ничего не осталось <…> Это самый большой и популярный ТЦ в городе, где всегда собиралось много людей", — объяснила свидетельница воздушной атаки в Кременчуге.

Ранее Фокус сообщал, что количество погибших в ТЦ "Амстор" в Кременчуге возрасло до 20, еще 59 человек получили повреждения. Большинство погибших не могут опознать, т.к. они сильно обгорели. В полицию поступило больше 40 заявлений о пропавших без вести.