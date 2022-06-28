"Мій магазин згорів, нічого не залишилося": очевидці трагедії у ТРЦ у Кременчуці діляться своїми історіями

Очевидець, який знаходився всередині будівлі, розповів, що удар стався через лічені хвилини після повітряної тривоги. А пожежа у приміщенні почалася ще за 7-10.

Ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці стався через 3-4 хвилини після того, як пролунала повітряна тривога. Про це розповів співробітник ТЦ Віталій, який працює у відділі мобільних пристроїв. Він був усередині приміщення під час атаки російських військ. Про це повідомляє "Страна".

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За словами Віталія, він не відчув вибухової хвилі, бо був у віддаленому кутку приміщення. Він вибіг надвір одразу ж, ще початку пожежі, оскільки його магазин знаходиться близько до виходу.

"Торговий центр спалахнув дуже швидко, буквально хвилин за 7-10", — пояснив свідок, за словами якого, люди дуже панікували.

[ + – ] Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці. [ + – ] Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці. [ + – ] Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці. [ + – ] Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці. [ + – ] Рятувальники на місці трагедії. [ + – ] Рятувальники на місці трагедії. [ + – ] Рятувальники на місці трагедії. [ + – ] Рятувальники на місці трагедії. [ + – ] Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці. [ + – ] Зруйнований ТРЦ у Кременчуці

Власниця речового магазину в "Амсторі" на ім'я Вікторія під час удару також була у приміщенні.

За її словами, вона не одразу зрозуміла, що сталося, оскільки приблизно за 3 хвилини вибухова хвиля відкинула її під стіл. За словами жінки, вона тривалий час працювала медпрацівником, тож зорієнтувалася, що треба спішно покинути приміщення.

"Мій магазин згорів повністю, нічого не залишилося <…> Це найбільший і популярніший ТЦ у місті, де завжди збиралося багато людей", — пояснила свідок повітряної атаки у Кременчуці.

Раніше Фокус повідомляв, що кількість загиблих у ТЦ "Амстор" у Кременчуці зросла до 20, ще 59 осіб отримали пошкодження. Більшість загиблих що неспроможні впізнати, оскільки вони сильно обгоріли. До поліції надійшло понад 40 заяв про зниклих безвісти.