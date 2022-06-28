RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Окупанти РФ знищили ТЦ "Амстор" у Кременчуці

"Мій магазин згорів, нічого не залишилося": очевидці трагедії у ТРЦ у Кременчуці діляться своїми історіями

1599
Розбір завалів на місці трагедії у Кременчуці.
Фото: Telegram | Зруйнований ТЦ "Амстор" у Кременчуці

Очевидець, який знаходився всередині будівлі, розповів, що удар стався через лічені хвилини після повітряної тривоги. А пожежа у приміщенні почалася ще за 7-10.

Ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці стався через 3-4 хвилини після того, як пролунала повітряна тривога. Про це розповів співробітник ТЦ Віталій, який працює у відділі мобільних пристроїв. Він був усередині приміщення під час атаки російських військ. Про це повідомляє "Страна".

За словами Віталія, він не відчув вибухової хвилі, бо був у віддаленому кутку приміщення. Він вибіг надвір одразу ж, ще початку пожежі, оскільки його магазин знаходиться близько до виходу.

"Торговий центр спалахнув дуже швидко, буквально хвилин за 7-10", — пояснив свідок, за словами якого, люди дуже панікували.

Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Зруйнований ТРЦ у Кременчуці
Зруйнований ТРЦ у Кременчуці
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Рятувальники на місці трагедії.
Розбір завалів ТРЦ у Кременчуці.
Зруйнований ТРЦ у Кременчуці

Власниця речового магазину в "Амсторі" на ім'я Вікторія під час удару також була у приміщенні.

За її словами, вона не одразу зрозуміла, що сталося, оскільки приблизно за 3 хвилини вибухова хвиля відкинула її під стіл. За словами жінки, вона тривалий час працювала медпрацівником, тож зорієнтувалася, що треба спішно покинути приміщення.

"Мій магазин згорів повністю, нічого не залишилося <…> Це найбільший і популярніший ТЦ у місті, де завжди збиралося багато людей", — пояснила свідок повітряної атаки у Кременчуці.

Раніше Фокус повідомляв, що кількість загиблих у ТЦ "Амстор" у Кременчуці зросла до 20, ще 59 осіб отримали пошкодження. Більшість загиблих що неспроможні впізнати, оскільки вони сильно обгоріли. До поліції надійшло понад 40 заяв про зниклих безвісти.