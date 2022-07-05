Загроза Одесі: РФ захоплює більше територій, ніж втрачає, — Великобританія

Британський політик Тобіас Еллвуд закликав направити на передову зброю стандарт НАТО. Інакше поточними темпами росіяни можуть дійти Одеси — найважливішого порту для експорту українських зернових.

Депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд заявив, що Росія захоплює в Україні більше територій, ніж втрачає, і що такими темпами зрештою може дійти до Одеси, найважливішого порту для експорту українських зернових. Тому дуже важливо, щоб зброя стандарту НАТО якнайшвидше опинилася на передовій. Про це повідомляє Sky News.

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За словами Еллвуда, українські війська проробили "величезну роботу", проте ЗС РФ нарощує оборони.

"Путін може оголосити це перемогою перед своїми виборцями. Вони щойно оголосили про взяття міста Лисичанськ, останнього населеного пункту Луганської області, яке залишалося під контролем України. Також вони форсували важливу річку Сіверський Донець, щоб діяти в обхід українських військ", — зазначив парламентар, уточнивши, що це важливе досягнення з оперативної точки зору, оскільки зараз ЗС РФ використовують піхоту й бронетехніку не так, як раніше.

За його словами, зараз росіяни діють ефективніше, а не просто піддають місто артобстрілам здалеку.

Еллвуд попереджає про те, що існує ймовірність, що через деякий час війська РФ зрештою висунуться на захід у бік Одеського порту, який має найважливіше значення для експорту зернових.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська вичерпали наступальний потенціал під час захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька. Вони втратили багато живої сили й техніки, тому зараз немає можливості продовжувати наступ у Донецькій області.

Українські військові ліквідували 30 окупантів, 2 склади боєприпасів і РСЗВ "Ураган" під Херсоном. Однак усе ще є загроза з боку моря, де розташовані близько 5 платформ для запуску ракет класу "Калібр", укомплектованих 30 снарядами.