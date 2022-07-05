Угроза Одессе: РФ захватывает больше территорий, чем теряет, — Великобритания

Британский политик Тобиас Эллвуд призвал направить на передовую оружие стандарта НАТО. Иначе текущими темпами россияне могут дойти до Одессы — важнейшего порта для экспорта украинских зерновых.

Депутат британского парламента от Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил, что Россия захватывает в Украине больше территорий, чем теряет, и что таким темпами в конечном итоге может дойти до Одессы, важнейшего порта для экспорта украинских зерновых. Поэтому крайне важно, чтоб оружие стандарта НАТО как можно быстрее оказалось на передовой. Об этом сообщает Sky News.

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По словам Эллвуда, украинские войска проделали "огромную работу", тем не менее ВС РФ наращивают обороны.

"Путин может объявить это победой перед своими избирателями. Они только что объявили о взятии города Лисичанск, последнего населенного пункта Луганской области, который оставался под контролем Украины. Также они форсировали важную реку Северский Донец, чтобы действовать в обход украинских войск", — отметил парламентарий, уточнив, что это важное достижение с оперативной точки зрения, поскольку сейчас ВС РФ используют пехоту и бронетехнику не так, как прежде.

По его словам сейчас россияне действуют эффективнее, а не просто подвергают город артобстрелам издалека.

Эллвуд предупреждает о том, что существует вероятность, что через некоторое время войска РФ в конечном итоге выдвинутся к западу в сторону Одесского порта, который имеет важнейшее значение для экспорта зерновых.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска исчерпали наступательный потенциал во время захвата Лисичанска и Северодонецка. Они потеряли много живой силы и техники, поэтому сейчас нет возможности продолжать наступление в Донецкой области.

Украинские военные ликвидировали 30 оккупантов, 2 склада боеприпасов и РСЗО "Ураган" под Херсоном. Однако все еще есть угроза со стороны моря, где находится около 5 платформ для запуска ракет класса "Калибр", укомплектованных 30 снарядами.