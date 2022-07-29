Іноземні журналісти вперше показали колонію Оленівки після удару (відео)

На кадрах відео видно, що барак, де утримували українських полонених, вигорів зсередини і зруйнований. А на вулиці неподалік нього лежать тіла загиблих військових полку "Азов".

Журналістам Reuters вдалося потрапити на територію колонії у Оленівці, де 29 липня стався вибух. На відео потрапили зруйновані вибуховою хвилею та пожежею приміщення колонії, а також тіла вбитих українських полонених.

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Судячи з відеокадрів, барак, в якому російські окупанти розмістили українських полонених, знищено повністю. Будівля не має даху. Стіни — чорні від кіптяви та гару. Від двоповерхових ліжок-нар залишилися лише металеві каркаси та сітки.

У приміщенні видно обвуглені тіла. Швидше за все, це українські військові батальйони "Азов", які потрапили в полон до російських окупантів. Проте раніше представники окупаційної адміністрації ДНР заявили про те, що персонал колонії не постраждав під час вибуху.

На підлозі бараку лежать особисті речі полонених. На ізольованому кухлі видно криваві бризки.

В іншому приміщенні на підлозі стоять носилки із трьома тілами. Під головами вбитих — якісь папери. Можливо, вони посвідчують особу загиблих.

На стіні одного з бараків прикріплено грифельну дошку. На ній — відомості про ув'язнених. Якщо вірити цій таблиці, то на момент вибуху в приміщенні було 193 особи. З них 192 були в строю і один — хворий.

Надворі теж лежать тіла. Їх понад десять і всі вони прикриті термофольгою. Видно тільки обгорілі кінцівки.

Журналісти також зняли ще кілька загиблих. Їх також близько десяти. Практично всі оголені чи напіводягнені. Слідів опіків на їхніх тілах непомітно.

На відео також видно деталі від ракети, що розірвалася. Вони акуратно складені на столі. Проте, невідомо: чи це насправді ракета, яка за твердженням російських військових, потрапила до барака колонії, чи окупанти навмисно принесли деталі з іншого місця, щоб продемонструвати їх журналістам.

Раніше РосЗМІ показали українських бійців, які вижили в результаті вибуху в Оленівці. Українських військових, які провели кілька місяців у полоні та отримали травми під час вибуху в бараку колонії, пропагандисти намагаються переконати в тому, що удару завдали ЗСУ.

Також Фокус писав про те, що силовики України виступили із спільною заявою через масове вбивство українських полонених у Оленівці. Служба безпеки, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступили гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, відреагувати на терористичний акт росіян в Оленівській колонії.