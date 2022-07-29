Иностранные журналисты впервые показали колонию Еленовки после удара (видео)

На кадрах видео видно, что барак, в котором содержали украинских пленных, выгорел изнутри и разрушен. А на улице неподалеку от него лежат тела погибших военных полка "Азов".

Журналистам Reuters удалось попасть на территорию колонии в Еленовке, где 29 июля произошел взрыв. На видео попали разрушенные взрывной волной и пожаром помещения колонии, а также тела убитых украинских пленных.

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Судя по видеокадрам, барак, в котором российские оккупанты разместили украинских пленных, уничтожен полностью. У здания нет крыши. Стены — черные от копоти и гари. От двухэтажных кроватей-нар остались только металлические каркасы и сетки.

В помещении видны обугленные тела. Скорее всего, это — украинские военные батальона "Азов", которые попали в плен к российским оккупантам. Ведь ранее представители оккупационной администрации "ДНР" заявили о том, что персонал колонии не пострадал во время взрыва.

На полу барака лежат личные вещи пленных. На изолированной кружке видны кровавые брызги.

В другом помещении на полу стоят носилки с тремя телами. Под головами у убитых — какие-то бумаги. Возможно, они удостоверяют личность погибших.

На стене одного из бараков прикреплена грифельная доска. На ней — сведенья о заключенных. Если верить этой таблице, то на момент взрыва в помещении находилось 193 человека. Из них 192 были в строю и один — болен.

На улице тоже лежат тела. Их больше десяти и все они прикрыты термофольгой. Видны только обгоревшие конечности.

Журналисты также засняли еще несколько погибших. Их тоже около десяти. Практически все обнаженные или полуодетые. Следов ожогов на их телах незаметно.

На видео также видны детали от разорвавшейся ракеты. Они аккуратно сложены на столе. Однако, неизвестно: это в действительности ракета, которая по утверждению российских военных, попала в барак колонии, или же оккупанты намеренно принесли детали с другого места, чтобы продемонстрировать их журналистам.

Ранее РосСМИ показали выживших в результате взрыва в Еленовке украинских бойцов. Украинских военных, которые провели несколько месяцев в плену и получили травмы при взрыве в бараке колонии, пропагандисты пытаются убедить в том, что удар нанесли ВСУ.

Также Фокус писал о том, что силовики Украины выступили с совместным заявлением из-за массового убийства украинских пленных в Еленовке. Служба безопасности, ВСУ и разведка требуют от ООН и Международного комитета Красного Креста, которые выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, отреагировать на террористический акт россиян в еленовской колонии.