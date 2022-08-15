За наведенням росЗМІ: ЗСУ знищили "вагнерівців" у Попасній, — Гайдай (фото)

За словами голови Луганської ОВА, ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, скориставшись інформацією російської пропаганди. А в Сєвєродонецьку окупанти зносять зруйновані будинки, щоб показати картину квітучого міста.

Напередодні ввечері в місті Попасна Луганської області ЗСУ точним ударом розбили штаб ПВК "Вагнера", повідомляється про загиблих військових із цієї приватної військової компанії, розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

ЗСУ провели вдалу атаку на ворожий штаб, скориставшись інформацією, опублікованою російськими ЗМІ. Число загиблих "вагнерівців" у Попасній уточнюється.

Разом із тим, на лінії фронту росіяни дедалі активніше застосовують штурмову авіацію, повітряного удару зазнали три населені пункти.

"Випущено сім ракет, — ідеться в повідомленні. — Вночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога, чотири рази росіяни обстрілювали міста та села з РСЗВ, шість разів — із мінометів. Були чотири танкові наступи".

Понад те, окупанти все частіше намагаються проводити розвідку позицій, які обороняє ЗСУ. 8 атак противника було відбито, знешкоджено розвідгрупу ЗС РФ.

Як живуть люди під російською окупацією?

У захоплених містах Луганської області місцеві жителі, які залишилися, скаржаться на свавілля з боку окупаційних адміністрацій.

Понад місяць окупанти збирали персональні дані мешканців Сєвєродонецька, обіцяючи при цьому провести відновлення зруйнованого житла. Однак досі ніхто не прийшов, щоб оглянути будинки. Багатоповерхівки стоять із пробитими дахами та вибитими вікнами, в деяких і зовсім зруйновані стіни. У таких умовах катастрофою стає навіть літній дощ, і можна лише припускати, з чим люди зіткнуться восени.

Замість того, щоб готувати місто до зими, окупаційна влада активно зносить будинки, які не підлягають відновленню. Список будинків під знесення перевищує сотню. Роблять це заради зовнішнього ефекту, щоб показати картинку міста.

"Відновлювати нічого не будуть, бо все пошкоджене просто знесуть", — пояснив Гайдай.

Раніше Фокус повідомляв, що російське командування тікає з Херсона. Основні маршрути окупантів розташовані під вогневим контролем ЗСУ.

Нагадаємо, що військові дослідники радять Україні уникати вуличних боїв під час контрнаступу на Херсон, щоб не руйнувати місто. Натомість пропонують непрямий підхід: ізолювати Херсон і перекрити постачання російських військ.