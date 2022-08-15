По наводке росСМИ: ВСУ уничтожили "вагнеровцев" в Попасной, — Гайдай (фото)

По словам главы Луганской ОВА, ВСУ удачно отработали по вражескому штабу, воспользовавшись информацией российской пропаганды. А в Северодонецке оккупанты сносят разрушенные дома, чтобы показать картину цветущего города.

Накануне вечером в городе Попасная Луганской области точным ударом ВСУ был разбит штаб ЧВК "Вагнера", сообщается о погибших военных из этой частной военной компании, рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

ВСУ провели удачную атаку на вражеский штаб, воспользовавшись информацией, опубликованной российскими СМИ. Число погибших "вагнеровцев" в Попасной уточняется.

Вместе с тем, на линии фронта россияне все активнее применяют штурмовую авиацию, воздушным ударам подверглись три населенных пункта.

"Выпущено семь ракет, — говорится в сообщении. — Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага, четыре раза россияне обстреливали города и села из РСЗО, шесть раз — из минометов. Имели место четыре танковых наступления".

Более того, оккупанты все чаще пытаются проводить разведку позиций, которые обороняет ВСУ. 8 атак противника были отражены, обезврежена разведгруппа ВС РФ.

Как живут люди под российской оккупацией?

В захваченных городах Луганской области оставшиеся местные жители жалуются на произвол со стороны оккупационных администраций.

Больше месяца оккупанты собирали персональные данные жителей Северодонецка, обещая при этом провести восстановление разрушенного жилья. Однако до сих пор никто не явился, чтобы осмотреть дома. Многоэтажки стоят с пробитыми крышами и выбитыми окнами, в некоторых и вовсе разрушены стены. В таких условиях катастрофой становится даже летний дождь и можно только предполагать, с чем люди столкнутся осенью.

Вместо того, чтобы готовить город к зиме, оккупационные власти активно сносят дома, которые не подлежат восстановлению. Список домов под снос превышает сотню. Делается это ради внешнего эффекта, чтобы показать картинку цветущего города.

"Восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", — пояснил Гайдай.

Ранее Фокус сообщал, что российское командование бежит из Херсона. Основные маршруты оккупантов находятся под огневым контролем ВСУ.

Напомним, что военные исследователи советуют Украине избегать уличных боев во время контрнаступления на Херсон, дабы не разрушать город. Вместо этого предлагается непрямой подход: изолировать Херсон и перекрыть снабжение российских войск.