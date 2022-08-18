Не прослужив і місяця: окупант знявся у рекламі армії РФ та загинув (фото, відео)

Чоловік знявся в пропагандистському відео, закликавши земляків не лежати на дивані, а вступати до лав ЗС РФ, де йому обіцяли "гідну" зарплату.

У війні проти РФ ліквідовано солдата окупаційних військ із Чувашії Сергія Станова, який ще в липні взяв участь у пропагандистському ролику і заявив про бажання вступити до лав військ РФ і отримувати гідну зарплату. Про це повідомляє Telegram-канал "Сердитая Чувашия".

"Нам стало відомо, що Сергій загинув на війні з Україною, не прослуживши й місяця. Інформацію підтвердили знайомі та сусіди", — йдеться в публікації.

Перед тим, як піти на фронт, чоловік знявся в пропагандистському відео, в якому закликав земляків не лежати на дивані, а наслідувати його приклад. У лавах ЗС РФ йому обіцяли "гідну" зарплату, але Становий уточнив, що гроші для нього не такі важливі, адже він патріот та ідейна людина. За словами чоловіка, він батько трьох дітей, а родичі вже звикли до того, що він на війні.

Відомо, що раніше багатодітний батько, родом із села Тобурданово (Канаський район Чуваської Республіки), працював монтажником на СМУ-35 у Чебоксарах, але після 24 лютого вирішив приєднатися до російських військ, які вдерлися в Україну.

"Вони хочуть туди поставити західне озброєння. Я патріот, іду туди за ідею", — заявляв він, дорікаючи Україні за вимушений захист.

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