Не прослужил и месяца: оккупант снялся в рекламе армии РФ и погиб (фото, видео)

Мужчина снялся в пропагандистском видео, призвав соотечественников не лежать на диване, а вступать в ряды ВС РФ, где ему обещали "достойную" зарплату.

В войне против РФ был ликвидирован солдат оккупационных войск из Чувашии Сергей Становой, который еще в июле принял участие в пропагандистском ролике и заявил о желании вступить в ряды войск РФ и получать достойную зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал "Сердитая Чувашия".

"Нам стало известно, что Сергей погиб на войне с Украиной, не прослужив и месяца. Информацию подтвердили знакомые и соседи, — говорится в публикации.

Перед тем, как уйти на фронт мужчина снялся в пропагандистском видео, в котором призвал соотечественников не лежать на диване, а последовать его примеру. В рядах ВС РФ ему обещали "достойную" зарплату, но Становой уточнил, что деньги для него не столь важны, т.к. он патриот и идейный человек. По словам мужчины, он отец троих детей, а родственники уже свыклись с тем, что он на войне.

Известно, что прежде многодетный отец, родом из села Тобурданово (Канашский район Чувашской Республики), работал монтажником на СМУ-35 в Чебоксарах, но после 24 февраля решил примкнуть к российским войскам, которые вторглись в Украину.

"Они хотят туда поставить западное вооружение. Я патриот, иду туда за идею", — заявлял он, упрекая Украину в вынужденной защите.

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