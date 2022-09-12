Ідуть активні переговори щодо припинення боїв навколо ЗАЕС, — NYT

За даними журналістів, сторони, можливо, обговорюють угоду про припинення використання зброї на АЕС та прилеглій території.

У понеділок, 12 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що представники України та РФ беруть участь в активних переговорах про припинення бойових дій на Запорізькій АЕС та прилеглій до атомної електростанції території. Про це повідомляє NYT.

На пресконференції Гроссі заявив, є ознаки того, що обидві сторони зацікавлені в укладенні угоди, співпрацюють із МАГАТЕ та ставлять безліч питань.

Минулого тижня глава МАГАТЕ разом із групою експертів відвідав ЗАЕС, двоє з представників агентства залишилися на місці і відстежуватимуть ситуацію на електростанції найближчим часом.

МАГАТЕ закликає до створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС, але разом з тим не може зупинити зіткнення та обстріли.

Водночас нещодавні коментарі Гроссі свідчать про те, що, можливо, сторони обговорюють угоду про припинення використання зброї на АЕС та прилеглій території.

Ядерний об'єкт окупований російськими військами, але на ньому, як і раніше, працюють українські інженери, які виконують розпорядження представників України.

Напередодні Україна вирішила відключити ЗАЕС, адміністрація президента Байдена закликала до цього протягом кількох тижнів. Водночас наголошувалося, що Україна не хоче втрачати життєво важливе джерело енергії. Запорізька АЕС виробляє близько чверті всієї української електроенергії. Є побоювання, що після зупинки роботи росіяни знайдуть спосіб під'єднати станцію до своєї системи.

Зараз усі реактори переведені в стан відомий як "холодна зупинка", необхідне постійне джерело енергії для обладнання, яке охолоджує відпрацьовані паливні стрижні.

Раніше Фокус повідомляв, що ситуація на Запорізькій АЕС безперервно погіршується. За словами голови "Енергоатому", інженерам на ЗАЕС довелося ухвалити важке рішення.