Идут активные переговоры по прекращению боев вокруг ЗАЭС, — NYT

По данным журналистов, стороны, возможно, обсуждают соглашение о прекращении использования оружия на АЭС и близлежащей территории.

В понедельник, 12 сентября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что представители Украины и РФ участвуют в активных переговорах о прекращении боевых действий на Запорожской АЭС и прилегающей к атомной электростанции территории. Об этом сообщает NYT.

На пресс-конференции Гросси заявил, есть признаки того, что обе стороны заинтересованы в заключении соглашения, сотрудничают с МАГАТЭ и задают множество вопросов.

На минувшей неделе глава МАГАТЭ вместе с группой экспертов посетил ЗАЭС, двое из представителей агентства остались на месте и будут отслеживать положение на электростанции в ближайшее время.

МАГАТЭ призывает к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но при этом не может остановить боестолкновения и обстрелы.

Вместе с тем, недавние комментарии Гросси свидетельствуют о том, что, возможно, стороны обсуждают соглашение о прекращении использования оружия на АЭС и близлежащей территории.

Ядерный объект оккупирован российскими войсками, но на нем по-прежнему работают украинские инженеры, которые выполняют распоряжения представителей Украины.

Накануне Украина решила отключить ЗАЭС, администрация президента Байдена призывала к этому в течение нескольких недель. При этом отмечалось, что Украина не хочет терять жизненно важный источник энергии. Запорожская АЭС производит около четверти всей украинской электроэнергии. Есть опасения, что после остановки работы, россияне найдут способ подключить станцию к своей системе.

Сейчас все реакторы переведены в состояние известное как "холодный останов", необходим постоянный источник энергии для оборудование, которое охлаждает отработавшие топливные стержни.

Ранее Фокус сообщал, что ситуация на Запорожской АЭС беспрерывно ухудшается. По словам главы "Энергоатома", инженерам на ЗАЭС пришлось принять трудное решение.