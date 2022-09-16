Усі приватні охоронні компанії в РФ мають надати по 2-3 "добровольця" для війни в Україні, – експерт

Росія не може поповнювати втрати: ті, хто вмів і більш-менш хотів, вже воюють.

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"Пострадянська модель мобілізаційних заходів потребує введення воєнного стану. Уявимо: він – менеджер середньої ланки, у нього є самокат, щодня він п'є смузі, а тут раптом воєнний стан, який позбавляє його і смузі, і самоката – це ж злам свідомості, адже воювати він ні з ким не збирався. У великих обласних центрах ця категорія піде у саботажники, їм простіше відсидіти, ніж піти воювати. Ті, хто вмів і більш-менш хотів, і так вже воюють. Залишилися люди, далекі від військової справи, без належної мотивації, бо ця війна загарбницька, не вигідна нікому з росіян, ніякої загрози, окрім як російському телебаченню, не існує", – сказав в інтерв'ю Фокусу експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Він допускає, що Держдума може ухвалити закон і ввести воєнний стан, перекваліфікувати "воєнну операцію" у війну, але це призведе до потужного соціального вибуху.

"Піти й повоювати за чиїсь хотелки, досягти уявних цілей, котрі зрозумілі суперобмеженому колу осіб, і несуть якусь користь, такий формат розвитку подій може бути. Але я схиляюсь, що він вкрай малоймовірний. Саме тому і формуються ці псевдодобровольчі формування, витискаються з російського суспільства люди, які умовно хотіли б йти воювати. Держкорпораціям поставлена задача: дати по 10 тисяч добровольців – "Российские железные дороги" мають назбирати, в "Аерофлоті", думаю, теж шукають. Всі приватні охоронні компанії у Росії також виділяють по 2-3 людини, відправляють у розпорядження Міноборони. Вони розуміють, що є брак персоналу, треба компенсовувати втрати, але все це не кращої якості людські ресурси, навряд чи з такими можна виграти війну", – говорить він.

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.