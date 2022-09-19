Мародери та п'яниці. Чому 3-ій армійський корпус РФ під Харковом не міг чинити опір (документи)

Історія 3-го армійського корпусу показує, у наскільки безнадійному становищі сьогодні Кремль.

Related video

Створення нового 3 армійського корпусу в армії РФ обговорювалося у ЗМІ з початку серпня. З'єднання з його складу з'явилися на Харківщині у вересні. Вони були зім'яті наступом ЗСУ, як і інші війська противника. Чому так сталося — у пропонованому матеріалі.

У розпорядженні Реальної газети (далі — РГ) опинилися документи, які стосуються формування 54-го мотострілецького полку, що входить до 3-го армійського корпусу. З них, а також із повідомлень у відкритих джерелах видно, яке людське сміття погоджується воювати проти України.

Третій армійський корпус: інциденти перед відправкою на фронт

Наприкінці серпня 3-й армійський корпус, "чи принаймні ту його частину, яка вважається боєготовою", перекинули до Ростовської області. Розслідувачі Conflict Intelligence Team зафіксували склади з великою кількістю військової техніки, які рухалися на станцію Неклиново у Ростовській області біля кордону з Донецькою областю України. Дислокація дозволяла направити підкріплення на Донецьку або Запорізьку ділянку фронту.

Стрімкий наступ українських військ у Харківській області змусив окупантів кинути на прорив частини, що знову прибули. Це не допомогло утримати фронт, що посипався буквально за тиждень. Боєздатність 3 АК виявилася вкрай низькою.

[ + – ] Пошкоджена БМП-2 із тактичними знаками 3 АК у Харківській області Фото: Андрiй Платонов

Такі результати навряд чи здивували мешканців селища Муліно Нижньогородської області, де новобранці перед відправкою на фронт проходили підготовку, якщо можна так сказати. Але про все по порядку.

Імена всіх убивць відомі

Унікальні документи одного з полків 3-го армійського корпусу потрапили до розпорядження РГ. Починаючи від списків особового складу 54 мотострілецького полку (військової частини 31831) та схеми закріплення території військового містечка (за підписами командира військової части підполковника Леганькова та замотила майора Сидоренка) і закінчуючи планом навантаження під час відправки ешелону зі станції Ільїне (за 11 кілометрів від селища Муліно) в Ростовську область.

[ + – ] На 11 таких аркушах – список із 845 військових 54 мсп із номерами СКР – спеціальних карткових рахунків, на які вони планують отримувати гроші за вбивство українців

Ідентифікація учасників злочинної війни РФ проти України — одне з найважливіших завдань і правоохоронних органів, і журналістів. Банківські рахунки дозволять безпомилково встановити масу особистих даних російських бойовиків. Втім, щодо багатьох вже зараз є й інші особові дані, такі як дата народження, особистий номер та інше. (Як додаток, ми публікуємо весь список наприкінці статті.)

З документів видно: єдиною метою створення 3 АК було відправлення його до України. На це вказує те, що ті, що підписалися служити в ньому, прибували з інших військових частин без сімей. Як алегорично зазначається, "у зв'язку з умовами служби". Про це йдеться у папері для службового користування з Головного управління кадрів Міноборони РФ. Мовляв, за останнім місцем служби члени сімей не виселяються, на це є рішення заступника міністра оборони РФ Іванова.

[ + – ] Сім'ї вбивць "забезпечуються… житловими приміщеннями в установленому порядку"

Серед особового складу велася ідеологічна робота. Спеціально для тих, кого планували відправляти на український фронт, Головне військово-політичне управління ЗС РФ випускає "Щоденний інформаційний бюлетень".

Зроблений він по-нехлюйськи. На чотирьох шпальтах формату А4 – бравурні зведення про успіхи росармії, вигадані цитати президента Зеленського ("ми не можемо переламати перевагу російської армії"), історії "героїв Спеціальної воєнної операції"… Ну, і "гумор", звісно. Як заведено у російських військових, із анальною фіксацією.

Ну, і, нарешті, серед інших матеріалів нам дісталися документи про скоєння злочинів контрактниками 54 мотострілецького полку. Мародерити вони почали, навіть не доїхавши до України.

[ + – ] Мародерити почали, не доїжджаючи до України

Селище Муліно у Нижньогородській області — досить велике, населення понад 11 тисяч. У ньому дислокуються 47-а танкова дивізія, 288-а артилерійська бригада, два навчальні центри — 681-й регіональний навчальний центр бойової підготовки ракетних військ та артилерії та 333-й Центр бойової підготовки. Останні — при Гороховецькому полігоні, найбільшому в Європі. Так, ще тут знаходиться 28-й окремий дисциплінарний батальйон — зона для військових карних злочинців.

На карті видно, що селище оточене військовими частинами, складами боєприпасів та полігонами. Жителі селища звикли бачити військових, зокрема й у самоволці. Але до того, що почалося з липня 2022 року, вони готові не були.

[ + – ] Тихі ночі Муліно наповнили п'яні крики "добровольців". Скріншот

Ночами стало небезпечно з'являтися на вулиці. П'яні "резервісти" можуть побити і віджати телефон. Дітей страшно відпускати на вулицю, тим паче — дочок-тінейджерок: "на жіночу стать дивляться, як дикуни". О 7 ранку вони вже настільки п'яні, що не тримаються не те що на ногах — рачки!

[ + – ] "Можливо, просто цілували російську землю, сил набиралися". Скріншот

Окремі командири 54-го мотострілецького полку 3 АК, що формується, намагалися хоч якось налагодити дисципліну, але без особливого успіху. У розпорядженні РГ є аудіозаписи розносів за самоволки особового складу:

— Ви не командири підрозділу, ви лохи педальні, б**дь. Ви… Ще 18-ти немає, а контропупери, б**дь, пішли в місто, б**дь, натовпом б**дь. Ви, б**дь, лохи, на**й, просто, б**дь. І не дай бог мені, с*ка, б**дь, чьо-т х**ня якась типу роти управління прилетить, б**дь! — це було 15 серпня.

— Чуєте, б*я, я не знаю, с*ка, як з вами розмовляти, б**дь, йо**ні утирки! Якого х*я вже зграя контрабасів у цивільному, б*я, на КПП йде, б**дь?! Ви, дебіли йо**ні, б**дь, у яких, на**й, ні часу, ні людей нема, б**дь, бо вони, с*ка, всі в місті, б**дь! — а це 20 серпня.

Однак фото коматозних алканавтів у формі продовжують фіксувати аж до відправлення до фронту наприкінці серпня.

[ + – ] Зліва – 7:00 ранку 22 серпня, праворуч – 9 ранку 25 серпня

[ + – ] Як наслідок – регулярні та масові повідомлення про втрачені військові квитки, знайдені паспорти з військовими квитками, банківські картки з лого "Армія Росії". Скріншот

Як супутнє явище — крадіжки, іноді пограбування. До того ж дехто з місцевих починає замислюватися: якщо на батьківщині ці "добровольці" так поводяться, то що ж відбувається на окупованій території, де їх зовсім ніщо не стримує?

Коли 6 вересня у групі з'явилося повідомлення про те, як у педофіла відбили дитину, багато хто одразу ж записав це на рахунок "добровольців". Невідомо, чи це справді були упирі з 54 мсп 3 АК, але факт, що перша думка у місцевих була саме про них.

Що ж це за "добровольці-резервісти"? Звідки вони взялися?

Як набирали упирів у мотострілки

Чисельність особового складу у 3-му армійському корпусі планувалася до 15 тисяч осіб. З червня стало очевидно, що з комплектацією корпусу особовим складом — біда. І тоді корпус стали комплектувати будь-ким, зокрема неблагонадійними елементами.

Агітація "добровольців" йшла, наприклад, лінією військкоматів. Головне військово-політичне управління ЗС РФ підготувало та поширило так званий "Соціальний довідник учасника спеціальної воєнної операції". У ньому перераховуються всі пільги та виплати, які РФ обіцяє своїм бойовикам.

[ + – ] Російські "політруки" заманюють бойовиків величезними виплатами та небувалими пільгами

Навіть рядовому "політруки" обіцяють від 200 до 452 тисяч рублів на місяць, у складі яких лише "добових" 104 тисячі рублів. Такі гроші і до 24 лютого 2014 року були більшими, а вже тепер, коли економіка Росії йде все глибше на дно, — і поготів.

[ + – ] Суми виплат із "Соціального довідника" крупним планом

Свої пам'ятки розробляли на місцях, в округах. У розпорядженні РГ є три варіанти таких пам'яток Центрального військового округу зі штабом в Єкатеринбурзі. Саме ЦВО підпорядковуються військові частини у селищі Муліно.

До вербування підключили і бойовиків з окупаційних сил в ОРДЛО. Наприклад, набір проводив один із польових командирів угруповання "ДНР" Роман Висоцький (позивний "Болгарин"). У розпорядженні РГ є текст його заклику вступати до "добровольчого батальйону", який поширювався у відповідних закритих групах у соцмережах. Цей батальйон згодом увійшов до згаданого 54-го мотострілецького полку 3 АК і проходив підготовку на полігоні 288-ї артбригади в Муліно.

Низьку якість підготовки видно не лише через відсутність дисципліни. Командири підрозділів довго ігнорували вимоги подати звіти зі стрільб, незважаючи на те, що їх лякають високим начальством. Справа в тому, що через пияцтво і самоволки на стрільби у багатьох просто не залишалося сил.

— Товариші офіцери стріляючих підрозділів, починаючи з 6 числа. Наказ генерала-майора Золотухіна. Або ЗолотА… Я не ї*у, як його, на**й. Коротше, кожен підрозділ з початку зі своєї стрільби повинен подати дані, що підрозділ відстріляв 5.45 в кількості, 7.62, 12.7, 30 або 125 мм, підствольники, гранатомети. Ось. За кожен підрозділ пишеться рапорт, тобто з такого числа до сьогоднішнього дня відстріляли: 3000 там 30-ки, 300 штук осколково-фугасних б**дь… І це подається у формі рапорту б**дь, це все узагальнюється і потім доповідається в округ, — вимагав замком полку.

Мається на увазі генерал-майор Володимир Золотухін, начальник управління бойової підготовки Західного військового округу (до його складу увійшов 3 АК). Потім командирам, які не здали відомості, погрожують відповіддю перед генерал-полковником Бувальцевим (начальник Головного управління бойової підготовки Збройних сил Російської Федерації):

— …він особисто їх дивитиметься. Зробіть, щоб їх була хороша кількість. І п***ець! Більше, на**й, ніхто нічого не просить від вас! Всі відомості здайте, на **й!

Ймовірно, якісь звіти генералам таки "зробили у хорошій кількості". І, можливо, ті навіть сказали "зійде", якщо з'єднання зі складу 3 АК таки опинилися на фронті. А може, генералів і не надто хвилювали результати підготовки "добровольців". Оскільки результат їх участі у бойових діях на території Харківської області очевидний.

[ + – ] Пошкоджена БМП-2 із тактичними знаками 3 АК на території Харківської області Фото: Андрiй Платонов

У розпорядженні редакції РГ є й інші фото техніки 3 АК, яку везуть на рембази на окупованій території Луганської області. В цілях безпеки джерел ми відмовилися від публікації цих фото.

Кроки до розвалу РФ?

Наразі військово-політичне керівництво РФ близьке до паніки. Свіжі, здавалося б, сили 3 АК не здатні стримувати наступ ЗСУ так само, як і розгромлені з'єднання, що стояли на передовій до них, — це пояснюється низькою мораллю, слабкою мотивацією та поганою підготовкою (що зрозуміло із ситуації в Муліно).

Не розглядаються на нинішньому етапі як фактор у створенні боєздатних частин і козацькі формування. (Незважаючи на спроби зробити їх реальною силою останні кілька років).

Останніми днями розпочалася нова хвиля примусової мобілізації на окупованих територіях Донецької та Луганської області. Однак низькі бойові якості "мобіків" вже стали очевидними, і тут швидше переслідуються "супутні" завдання — щоб у кожній родині були загиблі та покалічені, щоби на окупованих територіях ненавиділи Україну.

Тому Кремль іде на відчайдушні кроки. Незважаючи на заздалегідь зрозумілі результати мобілізації всередині РФ, загальний призов обговорюється. Також у Держдумі зареєстровано законопроєкт, що дозволяє призивати багатодітних батьків — тих, хто має трьох і більше дітей. Досі їх було виключено з мобілізаційного резерву.

Керівник розслідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що президент РФ Путін нібито віддав команду "кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні".

Водночас, є досвід 3 АК, для якого вдалося зібрати лише дві третини особового складу (10 тисяч із запланованих 15) — і це під державні соціальні гарантії! При цьому довелося ставити в стрій справжніх покидьків. З набором у ПВК чекають ті самі складнощі. Власне, зіткнувшись із ними, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин уже вирушив рекрутувати карних злочинців.

Паралельно голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що кожен регіон повинен зайнятися "самомобілізацією", не чекаючи оголошення воєнного стану по всій країні. Мовляв, "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити та укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".

На тлі наростання проблем в економіці, падіння рівня довіри до Кремля, поява збройних формувань, які не контролюються (у перспективі) центром — це вкрай ризикована для Москви авантюра. Все це — приватні військові компанії, які підпорядковуються насамперед своїм керівникам, регіональні "армії", до створення яких фактично закликає Кадиров — цілком може стати першим кроком до громадянської війни.

додаток

На допомогу іншим розслідувачам публікуємо, як і обіцяли на початку статті, список особового складу 54 мсп 3 АК із номерами спеціальних карткових рахунків.

Важливо