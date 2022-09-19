У РФ погрожують зробити з Британії "марсіанську пустелю" за допомогою ядерної зброї (відео)

Російський генерал Андрій Гурулєв визнає слабкість російської армії перед НАТО і тому рекомендує вдарити по Лондону та Берліну тактичною оперативною зброєю, яка за п'ять хвилин знищить цілу країну. До того ж без залучення стратегічного потенціалу.

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Депутат Держдуми Андрій Гурулєв, колишній командувач південного військового округу, заявив, що Росія могла б за допомогою ядерного удару перетворити британські острови на марсіанську пустелю. Відеозапис у своєму Twitter виклала журналістка The Daily Beast Джулія Девіс.

Під час ефіру на російському ТБ із боку депутата також пролунали погрози на адресу президента США Джо Байдена, керівництва Німеччини і НАТО.

"Коли Байден каже, що буде якась реакція, "у нас п'ята стаття", але якщо з британських островів протягом п'яти хвилин зробити марсіанську пустелю — тактичною оперативною зброєю без залучення стратегічного потенціалу, то п'яту статтю можна застосувати, тільки за кого? За марсіанську пустелю, якої вже не існує як держави. Нічого вони не дадуть відповіді", — заявив Гурулєв.

Російський воєначальник визнав, що у НАТО потенціал утричі більший, ніж у РФ. Тому російські війська зможуть лише оборонятися у можливій війні з силами Альянсу, але не наступати.

"Якщо натовці туди залізуть [в Україну], то тоді цей варіант треба розглядати. І цього не треба боятися і соромитися. Вони повинні про це знати, підібгавши хвоста, сидіти і далі гавкати", — заявив Гурулєв.

Хто такий Андрій Гурулєв?

Генерал-лейтенант ЗС РФ Гурулев, за даними СБУ, у період 2014-2015 рр. брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій окупаційних військ РФ на Донбасі.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Білогорівку в Луганській області. Водночас голова ОВА Сергій Гайдай пояснив, що не варто чекати такого ж стрімкого контрнаступу на Луганщині, як у Харківській області, оскільки російські війська готуються до оборони. Має бути важка боротьба за кожен сантиметр.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін від відчаю може завдати ядерного удару по Україні. За словами американського генерала Кевіна Раяна, російський президент відчуває тиск, щоб зробити щось радикальне.