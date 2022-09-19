В РФ угрожают сделать из Британии "марсианскую пустыню" с помощью ядерного оружия (видео)

Российский генерал Андрей Гурулев признает слабость российской армии перед НАТО и поэтому рекомендует ударить по Лондону и Берлину тактическим оперативным оружием, которое за пять минут уничтожит целую страну. Причем без задействования стратегического потенциала.

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев, бывший командующий южного военного округа, заявил, что Россия могла бы с помощью ядерного удара превратить британские острова в марсианскую пустыню. Видеозапись в своем Twitter выложила журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис.

Во время эфира на российском ТВ со стороны депутата также прозвучали угрозы в адрес президента США Джо Байдена, руководства Германии и НАТО.

"Когда Байден говорит, что будет какая-то реакция, "у нас пятая статья", но если из британских островов в течение пяти минут сделать марсианскую пустыню — тактическим оперативным оружием без задействования стратегического потенциала, то пятую статью можно применить, только за кого? За марсианскую пустыню, которой уже не существует как государства. Ничего они не ответят", — заявил Гурулев.

Российский военачальник признал, что у НАТО потенциал в три раза больше, чем у РФ. Поэтому российские войска смогут только обороняться в возможной войне с силами Альянса, но не наступать.

"Если натовцы туда залезут [в Украину], то тогда этот вариант надо рассматривать. И этого не надо бояться и стесняться. Они должны об этом знать, поджав хвость, сидеть и дальше тявкать", — заявил Гурулев.

Кто такой Андрей Гурулев?

Генерал-лейтенант ВС РФ Гурулев, по сведениям СБУ, в период 2014-2015 гг. принимал непосредственное участие в формировании и организации боевых действий оккупационных войск РФ на Донбассе.

Напомним, что ВСУ освободили Белогоровку в Луганской области. Вместе с тем глава ОВА Сергей Гайдан пояснил, что не стоит ждать столь же стремительного контрнаступления на Луганщине, как в Харьковской области, поскольку российские войска готовятся к обороне. Предстоит тяжелая борьба за каждый сантиметр.

Ранее Фокус сообщал, что Путин от отчаяния может нанести ядерный удар по Украине. По словам американского генерала Кевина Райана, российский президент ощущает давление, чтобы предпринять что-то радикальное.