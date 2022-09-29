Поразка росіян у Лимані призведе до обвалення ще однієї ділянки фронту, — ISW

Військові дослідники говорять про серйозні наслідки для російських військ у Донецькій і Луганській областях через потенційну втрату Лимана.

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Прорив ЗСУ на луганському напрямку, судячи з усього, спричинить серйозні наслідки для російського угруповання в Донецькій і Луганській областях. Українські сили загрожують російським позиціям вздовж західного кордону Луганської області і в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це повідомляє ISW.

Військові дослідники посилаються на дані з відкритих джерел і, зокрема, зазначають, що російські військові блогери із занепокоєнням обговорювали просування ЗСУ в районі Лимана та припускали, що поразка російських військ тут неминуча. Декілька російських воїнкерів і блогерів пишуть, що українські сили просунулися на захід, північ і північний схід від Лимана і що ЗСУ завершує оточення російських військ у Лимані та вздовж Сіверського Дінця. ЗСУ загрожують позиціям російських військ і постачанню.

У РФ не готувалися до втрати Лимана

Російське керівництво не підготувало інформаційні умови в разі поразки ЗС РФ під Лиманом, яке видається неминучим. Міноборони РФ не здійснило жодних дій у відповідь на втрати росіян у цьому районі та виявилося не готовим до обвалення ще однієї ділянки фронту. Швидше за все, це ще більше підірве бойовий дух російських військових.

Керівництво ЗС РФ і раніше не створювало необхідних інформаційних умов на випадок звільнення з позицій, зайнятих у Харківській області. Це спричинило паніку серед російських солдатів на східному напрямку.

Негативний відгук громадськості на воєнні невдачі, ймовірно, став однією з причин, через які російський президент Володимир Путін вирішив оголосити "часткову мобілізацію".

За даними журналістів Newsweek, Путіна загнано в кут, а російську кампанію на Донбасі вже закінчено. Президенту РФ Путіну доводиться думати про власне виживання, його радники дедалі частіше говорять про мирні переговори.

Нагадаємо, що в ISW проаналізували, як зміниться російське вторгнення після "референдумів". Очікується, що а лави окупаційних військ примусово залучатимуть громадян України з окупованих територій, а "військову операцію" вважатимуть "контртерористичною".

Раніше Фокус повідомляв, що поліція Великої Британії вважає, що зброю з України можуть контрабандою переправляти терористам на британських островах.