Поражение россиян в Лимане приведет к обрушению еще одного участка фронта, — ISW

Военные исследователи говорят о серьезных последствиях для российских войск в Донецкой и Луганской областях из-за потенциальной потери Лимана.

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Прорыв ВСУ на луганском направлении, судя по всему, повлечет за собой серьезные последствия для российской группировки в Донецкой и Луганской областях. Украинские силы представляют угрозу российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщает ISW.

Военные исследователи ссылаются на данные из открытых источников и, в частности, отмечают, что российские военные блогеры с беспокойством обсуждали продвижение ВСУ в районе Лимана и допускали, что поражение российских войск здесь выглядит неизбежным. Несколько российских военкоров и блоггеров пишут, что украинские силы продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана, и что ВСУ завершает окружение российских войск в Лимане и вдоль Северского Донца. ВСУ угрожают позициям российских войск и снабжению.

В РФ не готовились к потери Лимана

Российское руководство не подготовило информационные условия на случай поражения ВС РФ под Лиманом, которое представляется неизбежным. Минобороны РФ не предприняло никаких действий в ответ на потери россиян в этом районе и оказалось не готово к обрушению еще одного участка фронта. Скорее всего, это еще больше подорвет боевой дух российских военных.

Руководство ВС РФ и прежде не создавало необходимых информационных условий на случай ухода с позиций, занятых в Харьковской области. Это привело к панике среди российских солдат на восточном направлении.

Негативный отклик общественности на военные неудачи, вероятно, стал одной из причин, по которым российский президент Владимир Путин решил объявить "частичную мобилизацию".

По данным журналистов Newsweek, Путин загнан в угол, а российская кампания на Донбассе уже закончена. Президенту РФ Путину приходится думать о собственном выживании, его советники все чаще говорят о мирных переговорах.

Напомним, что в ISW проанализировали, как изменится российское вторжение после "референдумов". Ожидается, что в ряды оккупационных войск будут принудительно привлекать граждан Украины с оккупированных территорий, а "военную операцию" будут считать "контртеррористической".

Ранее Фокус сообщал, что полиция Великобритании считает, что оружие из Украины могут контрабандой переправлять террористам на британских островах.