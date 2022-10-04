Окупант не доїхав до України: мобілізований помер у військовій частині Омська

За словами дружини загиблого, чоловік вирушив на війну в Україну в бадьорому стані духу, збирався повернутися живим і здоровим. У нього залишилося двоє маленьких дітей.

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В російському Омську з'ясовують обставини смерті мобілізованого. Дружині загиблого пояснили, що проводиться вивчення всіх матеріалів, і вона отримає всі документи. Про це повідомило видання NGS24.RU.

Під час бесіди з представниками преси жінка сказала, що чоловік із бажанням їхав на війну, був патріотом РФ. За словами товариша загиблого, йому відомо про погрози у частині, які чоловікові надходили після конфлікту з іншими мобілізованими.

За словами ще одного мобілізованого з тієї ж таки військової частини, версія самогубства малоймовірна.

Висловлюється припущення про умисне вбивство, тому що, за словами дружини, чоловік не мав суїцидальних нахилів.

"У нього двоє маленьких дітей, — пояснила дружина, — Коли він йшов, був у бадьорому стані духу, збирався повернутися живим і здоровим".

За деякими підрахунками, це вже дев'ята загибель мобілізованого в РФ, з них три випадки суїциду.

Нагадаємо, що в одному з навчальних центрів РФ загинув уже третій мобілізований. У навчальному центрі селища Єлань сталося самогубство, серцевий напад і смерть через алкогольну інтоксикацію.

Губернатор Псковської області заявив, що багато громадян України намагаються виїхати з Росії в Естонію. Михайло Ведерников пояснив, що на російсько-естонському кордоні розгорнули мобільні військкомати, щоб перевіряти чоловіків призовного віку.