Оккупант не доехал до Украины: мобилизованный умер в воинской части Омска

По словам жены погибшего, мужчина отправился на войну в Украину в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым. У него остались двое маленьких детей.

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В российском Омске выясняют обстоятельства смерти мобилизованного. Жене погибшего объяснили, что проводится изучение всех материалов, и позже она получит все документы. Об этом сообщило издание NGS24.RU.

Во время беседы с представителями прессы женщина сказала, что муж с желанием ехал на войну, был патриотом РФ. По словам товарища погибшего, ему известно об угрозах в части, которые мужчине поступали после конфликта с другими мобилизованными.

По словам еще одного мобилизованного из той же военной части, версия самоубийства маловероятна.

Высказывается предположение об умышленном убийстве, потому что, со слов жены, у мужчины не было суицидальных наклонностей.

"У него двое маленьких детей, — пояснила жена, — Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым".

Согласно некоторым подсчетам, это уже девятая гибель мобилизованного в РФ, их них — три случая суицида.

Напомним, что в одном из учебных центров РФ погиб уже третий мобилизованный. В учебном центре поселка Елань произошло самоубийство, сердечный приступ, а также смерть из-за алкогольной интоксикации.

Губернатор Псковской области заявил, что многие граждане Украины пытаются выехать из России в Эстонию. Михаил Ведерников объяснил, что на российско-эстонской границе развернули мобильные военкоматы, с тем чтобы проверять мужчин призывного возраста.