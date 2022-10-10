Російські ЗМІ не приховують, що удари направлені на громадян України, експерт (фото)

За словами експерта з безпеки Майкла Горовіца, росЗМІ вже не намагаються приховати, що ракетні удари в Україні завдаються по цивільним цілям. На підтвердження своїх слів він навів список заголовків інформагентства ТАСС.

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Фахівець з питань безпеки Майкл Горовіц, який представляє компанію Le Beck International, зауважив, що російські медіа повідомляють про всі ракетні удари по містах України, розповідають про завдані інфраструктурі збитки та наводять цитати українських керівників. Про це Горовіц написав у Twitter.

"Схоже, що вони вже не намагаються приховати, що ракетні удари навмисно завдаються по цивільних цілях", — написав аналітик, на підтвердження своїх слів він навів список заголовків російського інформагентства ТАСС.

[ + – ] Список заголовків ТАСС

Помста Путіна за Кримський міст

Після вибухів на Кримському мосту президент РФ Володимир Путін пообіцяв "жорстку відповідь" на атаки по території, яку в РФ вважають своєю.

Заяви Путіна є виправданням за удари по Україні цього ранку.

"Вони завдали ударів далекобійною високоточною зброєю по українським енергетичним, воєнним і комунікаційним цілям. Думаю, його меседж адресований внутрішньоросійській аудиторії — про те, що якщо вже Росія завдає ударів, то вони високоточні", — повідомив кореспондент Sky News.

Представники країн Заходу побоюються, що Путін мститиме за вибухи на Кримському мосту і що почнеться "війна без правил". Напередодні російський сенатор Олександр Башкін заявив, що з боку Кремля може наслідувати асиметричну відповідь на "зухвалий удар" (вибухи на Кримському мосту). Зі свого боку, британський генерал Лорд Даннат попередив про невибіркові бомбардування цивільних об'єктів і, можливо, застосування ядерної зброї.

Раніше Фокус повідомляв, що ракетні удари по Києву та іншим містам України у Кремлі назвали частиною так званої "спеціальної операції".