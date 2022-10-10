Российские СМИ не скрывают, что удары направлены на граждан Украины, — эксперт (фото)

По словам эксперта по безопасности Майкла Горовица, росСМИ уже не пытаются скрыть, что ракетные удары в Украине наносятся по гражданским целям. В подтверждение своих слов он привел список заголовков информагентства ТАСС.

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Специалист по вопросам безопасности Майкл Горовиц, представляющий компанию Le Beck International, заметил, что российские медиа сообщают обо всех ракетных ударах по городам Украины, рассказывают о нанесенном инфраструктуре ущербе и приводят цитаты украинских руководителей. Об этом Горовиц написал в Twitter.

"Похоже, что они уже не пытаются скрыть, что ракетные удары преднамеренно наносятся по гражданским целям", — написал аналитик, в подтверждение своих слов он привел список заголовков российского информагентства ТАСС.

[ + – ] Список заголовков ТАСС

Месть Путина за Крымский мост

После взрывов на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин пообещал "жесткий ответ" на атаки по территории, которую в РФ считают своей.

Заявления Путина служат оправданием за удары по Украине этим утром.

"Они нанесли удары дальнобойным высокоточным оружием по украинским энергетическим, военным и коммуникационным целям. Думаю, его месседж адресован внутрироссийской аудитории — о том, что если уж Россия наносит удары, то они высокоточные", — сообщил корреспондент Sky News.

Представители стран Запада опасаются, что Путин будет мстить за взрывы на Крымском мосту, и что начнется "война без правил". Накануне российский сенатор Александр Башкин заявил, что со стороны Кремля может последовать асимметричный ответ на "дерзкий удар" (взрывы на Крымском мосту). В свою очередь, британский генерал Лорд Даннат предупредил о неизбирательных бомбардировках гражданских объектов и, возможном, применении ядерного оружия.

Ранее Фокус сообщал, что ракетные удары по Киеву и другим городам Украины в Кремле назвали частью так называемой "специальной операции".