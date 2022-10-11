Новий етап війни: Подоляк розповів, навіщо РФ влаштувала масований обстріл України

За словами радника голови ОП, схожих регулярних ракетних ударів завдавали в перші дні масштабного вторгнення. Робиться це для того, щоб перевантажити українську ППО.

Related video

За допомогою масового обстрілу українських міст 10 жовтня РФ намагалася створити надмірне навантаження на українські системи ППО, про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає "НВ".

За його словами, Росія розпочала новий етап війни — це відкриті, спрямовані, масовані удари по центрах наших міст. Відбувається це по всій країні, як було на початку війни.

У РФ уже ніхто не приховує, що стоїть завдання знищувати саме критично важливу цивільну інфраструктуру та мирних жителів.

"Тобто Росія відкрито говорить усьому світу: дивіться, ми вбиватимемо людей, атакуватимемо міста, практично ведемо терористичну діяльність", — пояснив Подоляк.

"За допомогою масових ударів вони намагаються хоч якось утриматися в розумінні того, що Росія може поставити Україну на коліна <…> Для них це принципово... ці удари та мобілізація", — пояснив Подоляк, додавши, що у військовому відношенні Росія програє Україні, немає жодної "другої армії світу", ні ВПК, що виробляє потужні озброєння.

На думку радника ОП, після цих обстрілів країни-партнери зрозуміють, що з Путіним просто не можна домовлятися ні про що.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Роджера Закхейма, директора Інституту Рональда Рейгана, у війні XXI століття важлива не стільки чисельність і масштаб армії, як швидкість і ефективність так званого ланцюга вбивств (kill chain) — системи розпізнавання загрози, визначення цілей і завдання ударів. І Україна побудувала чудовий ланцюг убивств, вважає аналітик.