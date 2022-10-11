Новый этап войны: Подоляк рассказал, зачем РФ устроила массированный обстрел Украины

По словам советника главы ОП, похожие регулярные ракетные удары наносились в первые дни масштабного вторжения. Делается это с тем, чтобы перегрузить украинские ПВО.

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С помощью массированного обстрела украинских городов 10 октября РФ пыталась создать непомерную нагрузку на украинские системы ПВО, об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает "НВ".

По его словам, Россия начала новый этап войны — это открытые, направленные, массированные удары по центрам наших городов. Происходит это по всей стране, как было в начале войны.

В РФ уже никто не скрывает, что стоит задача уничтожать именно критически важную гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

"То есть Россия открыто говорит всему миру: смотрите, мы будем убивать людей, атаковать города, практически вести террористическую деятельность", — пояснил Подоляк.

"С помощью массированных ударов они пытаются хоть как-то удержаться в понимании того, что Россия может поставить Украину на колени <…> Для них же это принципиально… эти удары и мобилизация", — пояснил Подоляк, добавив, что в военном отношении Россия проигрывает Украине, нет никакой "второй армии мира", ни ВПК, производящего мощные вооружения.

По мнению советника ОП, после этих обстрелов страны-партнеры поймут, что с Путиным просто нельзя ни о чем договариваться.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Роджера Закхейма, директора Института Рональда Рейгана, в войне XXI века важна не столько численность и масштаб армии, сколько скорость и эффективностью так называемой цепи убийств (kill chain) — системы распознавания угрозы, определения целей и нанесения ударов. И Украина построила превосходную цепь убийств, считает аналитик.