ЗСУ вийдуть на кордони 23 лютого до кінця року, а влітку повернуть Крим, — генерал Годжес

Військовий експерт генерал Бен Годжес вважає, що війна виходить на новий етап, і цьому є кілька підтверджень. А українські війська набрали такий хід, що їх уже не зупинити.

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Колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Годжес визнав, що переоцінював силу ЗС РФ до 24 лютого багато в чому через те, що не міг уявити, наскільки корумповане російське Міністерство оборони. У цьому, на думку Годжеса, одна з головних причин невдач ЗС РФ в останні два місяці, повідомляє видання New Debate.

"За падінням Лимана пішла какофонія скарг російських генералів та інших експертів, які намагалися пояснити, що сталося. Пояснення одного з високопоставлених відставних російських генералів звучало так: усі брехали. Брехня тривала по всьому ланцюжку командування російських військ. Неправдиві повідомлення щодо того, що відбувається з військами, їх місцеположень", — пояснив Бен Годжес.

Генерал вважає, що українські війська набрали такий хід, що їх уже не зупинити.

Мобілізація в РФ

Є безліч прикладів нестачі мотивації з боку і російських військових, і російського населення. Сотні тисяч чоловіків призовного віку щосили тікають за межі РФ, намагаючись уникнути мобілізації.

"Я впевнений, що українські війська відкинуть російські сили до кордонів станом на 23 лютого ще до кінця цього року, а до середини літа 2023-го ЗСУ вже контролюватимуть Кримський півострів", — пояснив Годжес.

Новий етап війни

На думку експерта, війна виходить на новий етап, і цьому є кілька підтверджень.

"Думаю, є три події, що відбулися за останні кілька тижнів, які вказують на те, що ми підходимо до нового етапу війни. Перша — оголошення "часткової мобілізації". Друга — проведення "референдумів". Третя — оголошення результатів цих "референдумів", свідомо відомих, звичайно: мовляв, регіони анексовані й уже вважаються частиною РФ", — пояснив Годжес.

"Усі ці три події вказують на те, що Кремль визнає, що стан справ погіршується, що в них справжнє лихо", — зазначив дослідник.

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"Мобілізація мала бути підготовленою, натомість її проводили безладно <…> Жителі Росії зустріли новину про початок мобілізації зовсім без ентузіазму. Сотні тисяч чоловіків зробили все, що в їх силах, щоб не потрапити на війну", — сказав він.

Ніхто у світі не вважає ці "референдуми" легітимними, ніхто не вірить, що це було вільне волевиявлення. Це обман, про що заявив генеральний секретар ООН, керівники інших міжнародних організацій і, що важливо, глави держав. Їх ніхто не визнає.

Але в Кремлі пішли далі й оголосили ці області частиною Росії. Звичайно, щоб виправдати проведення мобілізації, мовляв, для захисту щойно анексованих російських територій.

Нагадаємо, що, за оцінками генерала Бена Годжеса, під час контрнаступу України в Херсонській області весь Чорноморський флот РФ опиниться у досяжності ракет HIMARS. Ракети ЗСУ діставатимуть до Севастополя.

Раніше Фокус повідомляв, що радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Росія розпочала новий етап війни — з відкритими спрямованими ударами по центрах наших міст. Подібне було і на початку війни.