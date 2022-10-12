ВСУ выйдут на границы 23 февраля до конца года, а летом вернут Крым, — генерал Ходжес

Военный эксперт генерал Бен Ходжес считает, что война выходит на новый этап, и тому есть несколько подтверждений. А украинские войска набрали такой ход, что их уже не остановить.

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Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес признал, что переоценивал силу ВС РФ до 24 февраля во многом из-за того, что не мог представить насколько коррумпировано российское Министерство обороны. В этом, по мнению Ходжеса, одна из главных причин неудач ВС РФ в последние два месяца, сообщает издание New Debate.

"За падением Лимана последовала какофония жалоб российских генералов и других экспертов, пытавшихся объяснить, что произошло. Объяснение одного из высокопоставленных отставных российских генералов звучало так: все врали. Вранье продолжалось по всей цепочке командования российских войск. Ложные сообщения относительно происходящего с войсками, их местоположений", — пояснил Бен Ходжес.

Генерал считает, что украинские войска набрали такой ход, что их уже не остановить.

Мобилизация в РФ

Есть множество примеров недостатка мотивации со стороны и российских военных, и российского населения. Сотни тысяч мужчин призывного возраста изо всех сил бегут за пределы РФ, пытаясь избежать мобилизации.

"Я уверен, что украинские войска отбросят российские силы к границам по состоянию на 23 февраля еще до конца этого года, а к середине лета 2023-го ВСУ уже будут контролировать Крымский полуостров", — пояснил Ходжес.

Новый этап войны

По мнению эксперта, война выходит на новый этап, и тому есть несколько подтверждений.

"Думаю, есть три события, произошедшие за последние несколько недель, которые указывают на то, что мы подходим к новому этапу войны. Первое — объявление "частичной мобилизации". Второе — проведение "референдумов". Третье — объявление результатов этих "референдумов", заведомо известных, конечно: мол, регионы аннексированы и уже считаются частью РФ", — объяснил Ходжес.

"Все эти три события указывают на то, что Кремль признает, что положение дел ухудшается, что у них настоящая беда", — отметил исследователь.

[ + – ] Генерал Бен Ходжес — о том, когда закончится война в Украине.

"Мобилизация должна была быть подготовленной, вместо этого ее проводили беспорядочно <…> Жители России встретили новость о начале мобилизации совсем без энтузиазма. Сотни тысяч мужчин сделали все, что в их силах, чтобы не попасть на войну", — сказал он.

Никто в мире не считает эти "референдумы" легитимными, никто не верит, что это было свободным волеизъявлением. Это обман, о чем заявил генеральный секретарь ООН, руководители других международных организаций, и, что важно, главы государств. Их никто не признает.

Но Кремле пошли дальше и объявили эти области частью России. Конечно, чтобы оправдать проведение мобилизации, мол, для защиты только что аннексированных российских территорий.

Напомним, что, по оценкам генерала Бена Ходжеса, во время контрнаступления Украины в Херсонской области весь Черноморский флот РФ окажется в досягаемости ракет HIMARS. Ракеты ВСУ будут доставать до Севастополя.

Ранее Фокус сообщал, что советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Россия начала новый этап войны — с открытыми направленными ударами по центрам наших городов. Подобное было и в начале войны.