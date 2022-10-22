Масований обстріл України: в "Укренерго" озвучили масштаби руйнувань після атак ЗС РФ

Енергетики говорять про те, що наслідки терору співставні або можуть навіть перевищувати наслідки атак 10-12 жовтня. Очікується, що перебої зі світлом торкнуться 10 областей та Києва.

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Ракетна атака ЗС РФ по енергетичних об'єктах магістральних мереж західних регіонів України призвела до пошкоджень, які можна порівняти з тими, які були завдані росіянами ракетами і дронами-камікадзе 10-12 жовтня, або навіть і гірші, повідомляє НЕК "Укренерго".

У компанії заявили, що ремонтні бригади розпочнуть усунення пошкоджень після того, як співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідують наслідки ракетних влучень і пожеж, що спалахнули внаслідок прильотів. Насамперед такі роботи розпочнуться у регіонах, які знеструмлені.

У зв'язку з повторним ракетним обстрілом "Укренерго" змушене розширити карту віялових відключень, щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка багаторазово зросла через пошкодження окремих об'єктів, і уникнути нових аварій. Зокрема, стабілізаційні відключення електроенергії анонсовано у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Енергетики просять українців дбайливо споживати електроенергію протягом усього дня і особливо в піковий годинник споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, не використовувати енергоємні електроприлади, вимкнути зайве освітлення, перенести прання на нічний годинник. Все це дозволяє співробітникам енергетичних підприємств швидше стабілізувати ситуацію та швидше завершити відновлювальні роботи.

Раніше ДТЕК оприлюднила графіки віялових відключень по регіонах України. У Києві вони розпочалися о 8:38 годині ранку і триватимуть чотири години. У разі необхідності після відновлення електропостачання воно може бути знову відключене через чотири години.

За останньою інформацією, Росія атакувала об'єкти енергетики у Луцьку, Хмельницькій, Київській, Чернівецькій, Одеській, Рівненській та Львівській областях. У частині регіонів спрацювала ППО, проте є й прильоти, через що багато населених пунктів залишилися без світла.

З 7 до 11 години ранку 22 жовтня силами протиповітряної оборони було збито 18 крилатих ракет, з яких п'ять – це "Калібри".