Массированный обстрел Украины: в "Укрэнерго" озвучили масштабы разрушений после атак ВС РФ

Энергетики говорят о том, что последствия террора сопоставимы или даже больше, чем после атак 10-12 октября. Ожидается, что перебои со светом затронут 10 областей и Киев.

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Ракетная атака ВС РФ по энергетическим объектам магистральных сетей западных регионов Украины привела к повреждениям, которые сопоставимы или даже больше тех, которые были нанесены россиянами ракетами и дронами-камикадзе 10-12 октября, сообщает НЭК "Укрэнерго".

В компании заявили, что ремонтные бригады приступят к устранению повреждений после того, как сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия ракетных попаданий и пожаров, вспыхнувших в результате прилетов. В первую очередь такие работы начнуться в регионах, которые обесточены.

В связи с повторными ракетными обстрелами "Укрэнерго" вынуждена расширить карту веерных отключений, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая многократно возросла из-за повреждений отдельных объектов, и избежать новых аварий. В частности, стабилизационные отключения электроэнергии анонсированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Энергетики просят украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, не использовать энергоемкие электроприборы, выключить лишнее освещение, перенести стирку на ночные часы. Все это позволяет сотрудникам энергетических предприятий быстрее стабилизировать ситуацию и скорее завершить восстановительные работы.

Ранее ДТЭК обнародовала графики веерных отключений по регионам Украины. В Киеве они начались в 8:38 часов утра и продолжатся четыре часа. В случае необходимости, после возобновления электроснабжения оно может быть снова отключено через четыре часа.

По последней информации, Россия атаковала объекты энергетики в Луцке, Хмельницкой, Киевской, Черновицкой, Одесской, Ровенской и Львоской областях. В части регионов сработала ПВО, однако есть и прилеты, из-за чего много населенных пунктов остались без света.

С 7 до 11 часов утра 22 октября были силами противовоздушной обороны было сбито 18 крылатых ракет, из которых пять – это "Калибры".