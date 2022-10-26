Росія вербує 10 000 афганських спецназівців, яких підготували США та Великобританія

Російські вербувальники шукають співробітників Корпусу командос Афганської національної армії у месенджерах WhatsApp та Signal. Після приходу талібів тисячі афганських спецназівців залишилися без роботи. Втрачати їм нема чого, і пропозиція ЗС РФ може їх зацікавити.

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Російське керівництво намагається залучити до лав своїх військ, дислокованих в Україні, спецназівців із Корпусу командос Афганської національної армії, які пройшли навчання на військових базах у Великій Британії та США. Російські вербувальники звертаються до афганців із пропозицією приєднатися до армії РФ. Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в афганській армії та спецслужбах.

За оцінками, афганські спецназівці можуть бути досить ефективними на полі бою.

Після виведення американських військ із Афганістану в країні залишилося від 20 до 30 тисяч командос. Небагатьом вдалося евакуюватися після приходу до влади талібів. Деякі знайшли притулок у сусідніх країнах, хтось ховається від талібів, щоб уникнути арешту й подальшої страти.

Багато з цих спецназівців залишаються без роботи, інші чекають на переїзд у Великобританію чи США.

Джерела в афганських службах вважають, що за таких умов вони можуть бути без особливих труднощів завербовані росіянами.

"У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм просто нема чого втрачати", — цитують журналісти заяву свого джерела в спецслужбах Афганістану.

За оцінками, серед російських військ в Україні можуть опинитися до 10 тисяч колишніх афганських командосів, їх намагаються вербувати за допомогою повідомлень у месенджерах WhatsApp і Signal.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Україні не постачають системи Patriot для захисту від дронів-камікадзе та балістичних ракет.

Нагадаємо, що Путін готується підірвати "брудну бомбу" та звинуватити Україну, бо тактична ядерна зброя Росії ненадійна.