Россия вербует 10 000 афганских спецназовцев, которых подготовили США и Великобритания

Российские вербовщики ищут сотрудников Корпуса коммандос Афганской национальной армии в мессенджерах WhatsApp и Signal. После прихода талибов тысячи афганских спецназовцев остались без работы. Терять им нечего, и предложение ВС РФ может их заинтересовать.

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Российское руководство пытается привлечь в ряды своих войск, дислоцированных в Украине, спецназовцев из Корпуса коммандос Афганской национальной армии, которые прошли обучение на военных базах в Великобритании и США. Российские вербовщики обращаются к афганцам с предложением присоединиться к армии РФ. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в афганской армии и спецслужбах.

По оценкам, афганские спецназовцы могут быть достаточно эффективными на поле боя.

После вывода американских войск из Афганистана в стране осталось от 20 до 30 тысяч коммандос. Очень немногим удалось эвакуироваться после прихода к власти талибов. Некоторые нашли убежище в соседних странах, кто-то скрывается от талибов, чтобы избежать ареста и последующей казни.

Многие из этих спецназовцев остаются без работы, другие ждут переезда в Великобританию или США.

Источники в афганских службах считают, что в таких условиях они могут быть без особых сложностей завербованы россиянами.

"У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им просто нечего терять", — цитируют журналисты заявление своего источника в спецслужбах Афганистана.

По оценкам, среди российских войск в Украине могут оказаться до 10 тысяч бывших афганских командос, их пытаются вербовать с помощью сообщений в мессенджерах WhatsApp и Signal.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Украине не поставляют системы Patriot для защиты от дронов-камикадзе и балистических ракет.

Напомним, что Путин готовится взорвать "грязную бомбу" и обвинить Украину, потому что тактическое ядерное оружие России ненадежное.