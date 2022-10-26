Російська рулетка в Балаклії: ЗС РФ залишили масу документів про свою втечу з-під Харкова (фото)

На тисячах сторінках описано проблеми окупантів, з якими вони зіткнулися у вересні на Харківському напрямку. Серед основних названо падіння морального духу, брак боєприпасів та наслідки ударів установками HIMARS.

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Після втечі на Харківському напрямку російські військові залишили в Балаклії у штабах тисячі сторінок документів, в яких детально йдеться про ситуацію всередині підрозділів Збройних сил РФ, які беруть участь у війні. Вони проливають світло на події, що спричинили одну з найважчих поразок президента Володимира Путіна на полі бою: хаотичному відступу російських військ із північного сходу України у вересні. Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Які підрозділи сил РФ перебували у Балаклії

Видання пише, що згідно з документами в Балаклії знаходився 11 армійський корпус, який входив до складу Балтійського флоту ВМФ Росії, а все угруповання сил у Балаклії знаходилося під командуванням полковника Івана Попова. Він ветеран Чеченської кампанії та війни в Грузії. Під час втечі з міста він отримав поранення і потрапив до госпіталя, а пізніше йому надали генеральське звання.

[ + – ] Полковник Іван Попов

Також у Балаклії був комендант із позивним "Граніт". Він курирував щонайменше одну кімнату-катівню, де цивільних били та катували електричним струмом. Один із українських бійців розповів журналістам, що він потрапив до однієї з таких кімнат, де його били протягом шести днів.

33-річна координаторка з логістики екстрених служб Альбіна Стрілець також розповіла, як її та інших жінок затримали за проукраїнську позицію.

"Я чула, як чоловіків били так сильно, що в якийсь момент я почув, як російський солдат сказав: "Принесіть мішок для трупів", — сказала Стрілець.

[ + – ] Альбіна Стрілець

Крім російських військових, також у Балаклії дислокувалися й мобілізовані з окупованого Донбасу. Проти росіян їхня зарплата була значно меншою, а екіпірування гіршим. Оглядачі пишуть, що одному з них поранило пальці на руці після того, як вибухнула його гвинтівка Мосіна, створена ще 1891 року.

[ + – ] Плакати "Не курити" на російській базі у Балаклії

Солдати писали на стінах бази та розклеювали листівки, які попереджають про те, що Україна нібито потрапить під владу нацистів, якщо вони підуть. Окупанти привезли із собою старі радянські карти України та плакати: "не палити" та "не кидати сміття".

[ + – ] Окупанти клеїли на стінах плакати радянського часу

З якими проблемами зіткнулися ЗС РФ

У документах містяться відомості, які вказують на те, що за кілька тижнів до відступу російські війська мали проблеми з системами спостереження та радіоелектронною боротьбою. Вони використовували безпілотники, якими керували ледь навчені солдати, а обладнання для глушіння українських комунікацій часто виходило з ладу.

До кінця серпня, як показують документи, сили росіян виснажилися — далися взнаки втрати особового складу, дезертирство і стресовий стан солдатів. У двох підрозділах, які становили приблизно шосту частину всіх сил, налічувалося 20% військовослужбовців від повного складу.

Крім того, в окупантів закінчувалися боєприпаси, про що говорить запис у зошиті російського штабіста. Російські командири розуміли нестачу своїх сил для ділянки. У зведеннях Попова написано, що російській розвідці ФСБ стало відомо, про перекидання українськими силами в цей район три високоточні ракетні установки HIMARS. Попри всі спроби радіоелектронної боротьби росіян виправити ситуацію, щонайменше три російські командні пункти на північному сході України вразили ракетами HIMARS.

[ + – ] Підвали Балаклії

Ефективність дій ЗСУ

Документи також показують дедалі більшу ефективність Збройних Сил України та розкривають деталі того, як може розвиватися восьмимісячна війна, в якій Росія зараз перебуває під сильним тиском на південній ділянці фронту.

Зазначається, що за кілька тижнів до відступу російські війська в районі Балаклії зазнали потужного обстрілу з ракетних установок HIMARS, поставлених Сполученими Штатами. Високоточні ракети неодноразово вражали командні пункти та інші військові об'єкти росіян.

Російський офіцер, який служив у Балаклії протягом трьох місяців, розповів журналістам агентства про загрозу, що нависла над окупантами у вересні. За його словами, ситуація нагадувала російську рулетку, де тобі або щастить, або ні, при цьому він розповів про свого товариша, який загинув внаслідок удару по командному пункту.

Раніше повідомлялося, що військове командування РФ підвищило у званні командувача окупаційних військ у Балаклії Івана Попова. За відступ із міста колишній полковник став генералом.