Русская рулетка в Балаклее: ВС РФ оставили массу документов о cвоем бегстве из-под Харькова (фото)

На тысячах страницах описаны проблемы оккупантов, с которыми они столкнулись в сентябре на Харьковском направлении. В числе основных были названы падение морального духа, нехватка боеприпасов и последствия ударов установками HIMARS.

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После бегства на Харьковском направлении российские военные оставили в Балаклеи в штабах тысячи страниц документов, в которых подробно говорится о ситуации внутри подразделений Вооруженных сил РФ, принимающих участие в войне. Они проливают свет на события, приведшие к одному из самых тяжелых поражений президента Владимира Путина на поле боя: хаотичному отступлению российских войск с северо-востока Украины в сентябре. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Какие подразделения сил РФ находились в Балаклеи

Издание пишет, что согласно документам в Балаклеи находился 11 армейский корпус, который входил в состав Балтийского флота ВМФ России, а вся группировка сил в Балаклеи находилась под командованием полковника Ивана Попова. Он ветеран Чеченской кампании и войны в Грузии. Во время бегства из города он получил ранение и попал в госпиталь, а позже ему присвоили генеральское звание.

[ + – ] Полковник Иван Попов

Также в Балаклеи был комендант с позывным "Гранит". Он курировал как минимум одну пыточную комнату, где гражданских били и пытали электрическим током. Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что он попал в одну из таких комнат, где его избивали в течение шести дней.

33-летняя координатор по логистике экстренных служб Альбина Стрелец также рассказала, как ее и других женщин задержали за проукраинскую позицию.

"Я слышала, как мужчин избивали так сильно, что в какой-то момент я услышал, как русский солдат сказал: "Принесите мешок для трупов", — сказал Стрелец.

[ + – ] Альбина Стрелец

Кроме российских военных, также в Балаклеи дислоцировались и мобилизованые из оккупированного Донбасса. По сравнению с россиянами их зарплата была значительно меньше, а экипировка хуже. Обозреватели пишут, что одному из них ранило пальцы на руке после того, как взорвалась его винтовка Мосина, созданная еще в 1891 году.

[ + – ] Плакаты "Не курить" на российской базе в Балаклее

Солдаты писали на стенах базы и расклеивали листовки, предупреждающие о том, что Украина якобы попадет под власть нацистов, если они уйдут. Оккупанты привезли с собой старые советские карты Украины и плакаты: "не курить" и "не бросать мусор".

[ + – ] Оккупанты клеели на стенах плакаты советского времени

С какими проблемами столкнулись ВС РФ

В документах содержатся сведения, которые указывают на то, что за несколько недель до отступления российские войска испытывали проблемы системами наблюдения и радиоэлектронной борьбой. Они использовали беспилотники, которыми управляли едва обученные солдаты, а оборудование для глушения украинских коммуникаций часто выходило из строя.

К концу августа, как показывают документы, силы россиян были истощены — сказались потери личного состава, дезертирство и стрессовое состояние солдат. В двух подразделениях, которые составляли примерно шестую часть всех сил, насчитывалось 20% военнослужащих от своего полного состава.

Кроме того у оккупантов заканчивались боеприпасы, о чем говорит запись в тетради российского штабиста. Русские командиры понимали нехватку своих сил для участка. В сводках Попова было написано, что российской разведке ФСБ стало известно, о переброске украинскими силами в этот район три высокоточных ракетных установки HIMARS. Несмотря на все попытки радиоэлектронной борьбы россиян исправить ситуацию по меньшей мере три российских командных пункта на северо-востоке Украины были поражены ракетами HIMARS.

[ + – ] Подвалы Балаклеи

Эффективность действий ВСУ

Документы также показывают растущую эффективность Вооруженных сил Украины и раскрывают детали того, как может развиваться восьмимесячная война, в которой Россия сейчас находится под сильным давлением на южном участке фронт.

Отмечается, что за несколько недель до отступления российские войска в районе Балаклеи подверглись мощному обстрелу из ракетных установок HIMARS, поставленными Соединенными Штатами. Высокоточные ракеты неоднократно поражали командные пункты и другие военные объекты россиян.

Российский офицер, служивший в Балаклии в течение трех месяцев, рассказал журналистам агентства о нависшей над оккупантами угрозе в сентябре. По его словам, ситуация напоминала русскую рулетку, где тебе или везет или нет, при этом он рассказал о своем товарище которые погиб в результете удара по командному пункту.

Ранее сообщалось, что военное командование РФ повысило в звании командующего оккупационных войск в Балаклее Ивана Попова. За отступление из города бывший полковник стал генералом.