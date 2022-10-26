Бегство ВС РФ из Харьковской области: командующего "наступлением" повысили до генерала, – Reuters

По сведениям журналистов, полковника Ивана Попова продвинули по службе за провал операций в Балаклее. Оккупант хотел, чтобы других солдат наградили медалями, но ракеты HIMARS изменили его планы.

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Российский полковник Иван Попов, командовавший оккупантами в городе Балакея Харьковской области, получил повышение до генерала после отствпления. Об этом сказано в расследовании агентства Reuters.

Авторы материала ознакомились с документами, офицерскими тетрадями и дневниками, которые захватчики оставили при отступлении в Балаклее. Выяснилось, что Попов и многие его старшие офицеры служат в 11-м армейском корпусе из состава Балтийского флота ВМФ России.

До полномасштабной войны в Украине Попов участвовал в чеченских войнах и во вторжении в Грузию в 2008 году. Его жена подтвердила Reuters, что он командовал войсками на востоке Украины. При отступлении ВС РФ из Харьковской области он получил ранение и провел месяц в больнице.

[ + – ] Иван Попов получил в Украине ранение и провел месяц в больнице

Во время пребывания в госпитале он получил звание генерала и собирался отправиться на новое задание, но куда именно, жена не сказала.

Проблемы с вооружением — почему войска РФ покинули Харьковскую область

В офицерских записях рассказывается, как в июле российские войска под Харьковом начали сталкиваться с серьезными вызовами. Украинские военные перешли к освобождению Граково. Командующий Западным военным округом приказал не сдавать этот населенный пункт

ВС РФ в ходе операции потеряли танк, 2 бронетранспортера и другую технику. Несколько десятков человек были ранены, 7 погибли и 17 пропали без вести, говорится в отчете на имя Попова от 21 июля.

После этой операции Попов обратился к начальству с просьбой наградить солдат медалями за храбрость. Двое военных в общении с Reuters признались, что не получили награды.

[ + – ] Условия проживания российских войск в Балаклее

Журналисты узнали, что к концу августа войска РФ в Харьковской области испытывали трудности из-за недостатка вооружения, учащались случаи дезертирства.

За несколько недель до отступления ВС РФ попали под сильный обстрел из ракетных установок HIMARS. Высокоточные ракеты неоднократно поражали командные пункты врага. Один из офицеров, прослуживший в войсках Балаклеи 3 месяца, рассказал Reuters, как его друг истек кровью в начале сентября после украинского удара по командному пункту в соседнем селе.

"Это игра в рулетку. Вам либо повезет, либо вам не повезет. Снаряды могут приземлиться где угодно", — отметил он.

Успешные атаки ВСУ заставили командование в Балаклее подумать над увеличением численности войск в городе, но укомплектовать подразделения получилось лишь на 71%. В некоторых подразделениях этот показатель был на уровне 20%. Офицеры жаловались на отсутствие боеприпасов и беспилотников.

Напомним, что жители Харьковской области рассказывали о пытках оккупантов, 65-летнюю жену офицера ВСУ Марию держали 40 дней в следственном изоляторе и много часов допрашивали.

В начале октября сотрудники СБУ ликвидировали в Харьковской области 2 группы диверсантов из частной военной компании "Вагнер".Наемникам обещали подкрепление, но в итоге их кинули.

Украинские полицейские нашли на освобожденных территориях Харьковской области 534 тела мирных жителей, которые убили захватчики.