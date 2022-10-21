"Думала, что не уйду живой": жители Харьковщины рассказали о пытках со стороны российских солдат

Местные жители рассказали журналистам, что людей пытали электрошоком, резали гениталии, угрожали смертью и насиловали.

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65-летняя Мария, жительница Харьковской области, рассказала о том, как ее пытали российские оккупанты. Она является женой офицера ВСУ, о чем пишет издание The New-York Times.

Издание пишет, что российские солдаты дважды обыскивали ее дом, который находится в селе около Балаклеи. Затем ее задержали, спустя несколько месяцев оккупации. Ее множество раз допрашивали, пытали электрошоком, а также угрожали изнасилованием.

"Одним словом, это был ужас. Я думала, что выйду живым", — сказала она журналистам.

Марию продержали 40 дней в следственном изоляторе, где она много часов допрашивали. Однажды она упала со стула без сознания и пришла в себя, когда кто-то бил ее ногой по голове. Женщина рассказала, что большинство палачей, судя по акценту, были русскими. Они хотели, чтобы Мария рассказала, где ее муж, обвиняли ее в корректировании огня ВСУ.

Мария рассказала, что, находясь в изоляторе, слышала крики мужчин и женщин, которые кричали от боли. По ее словам, мужчины кричали сильно, молодых девушек и женщин подвергали сексуальному насилию.

Кражи, порча имущества и насилие со стороны российских оккупантов

Издание пишет, что украинские полицейские, которые вернулись в города и села, чтобы восстановить украинскую администрацию, были завалены жалобами на кражи и порчу имущества, а также сообщениями о задержаниях, пытках и пропаже родственников.

Сообщается, что масштабы жестокого обращения с населением на востоке Украины под российской оккупацией, скорее всего, больше, чем весной в Буче и других пригородах Киева, учитывая широту территории и продолжительность оккупации. По словам очевидцев, пытки были обычным делом.

Как рассказал журналистам представитель Национальной полиции, были найдены тела людей со связанными руками, расстрелянные, задушенные, люди с резаными ранами, перерезанными гениталиями.

Рассказы задержанных свидетельствуют об одной и той же схеме жестокого обращения, включая избиения и пытки электрическим током во время допросов, практически в каждом полицейском участке и импровизированной тюрьме по всему региону, который только недавно освободили ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что под Харьковом нашли собаку, которую заклеймили российские военные. Животное во время боевых действий осталось без хозяев, а российские оккупанты выжгли у него на лбу свои символы.

Также сообщалось, что журналисты рассказали, как Украина импровизирует в условиях нехватки ПВО. По словам украинских военных, ВСУ не хватает систем ПВО для того, чтобы защитить все территории Украины. Поэтому комплексы все время нужно перевозить.

Еще напомним, что Amnesty International признала обстрелы РФ инфраструктуры Украины военным преступлением. В организации заявили, что РФ хочет нарушить психологическое состояние украинцев, оставив их без воды, света и тепла зимой.