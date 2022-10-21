"Каждому рыбаку по ПЗРК": журналисты рассказали, как Украина импровизирует в условиях нехватки ПВО

По словам украинских военных, ВСУ не хватает систем ПВО для того, чтобы защитить все территории Украины. Поэтому комплексы все время нужно перевозить.

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Москва активизировала свою воздушную кампанию, нанося удары по украинцам и критически важной инфраструктуре вдали от линии фронта. Поэтому Украина просит у стран НАТО системы ПВО, которые помогли бы лучше справляться с ракетами и дронами-камикадзе во время российских атак. Об этом пишет The Washington Post.

Как рассказала журналистам исполнительный директор Центра противодействия коррупции в Украине Дарья Каленюк, ПВО Украины – это парень со "Стингером".

Издание пишет, что страны НАТО в ярости из-за того, что Россия нацелилась на объекты, обеспечивающие гражданское население теплом, электричеством и водой. Они пообещали срочно перебросить в Украину современные системы противовоздушной обороны.

В материале напомнили, что 10 октября Россия запустила 83 ракеты по Украине. Из них 43 были сбиты, но 40 приземлившихся вызвали смерть и разрушения по всей стране. В условиях российских бомбардировок украинские ПВО были вынуждены проявить изобретательность.

Капитан Владимир Климин, заместитель командира дивизиона, работающего с зенитно-ракетными комплексами С-300 в Киевской области, сказал, что его подразделение ни разу не промахнулось.

"Они пытаются обойти наши системы ПВО, используя ландшафт или информацию о том, где мы находимся. Они тоже пытаются победить нас. Но если система увидит цель и зафиксирует ее, то собьет", — сказал он.

Журналисты пишут, что расположение украинских систем ПВО постоянно меняется, чтобы лучше расположить их для маршрутов ракет, которые могут использовать русские.

Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный сказал, что ВСУ нужно заменить старые системы, которые больше не могут справляться с угрозами.

Издание также пишет, что ВСУ экономят ракеты класса "земля-воздух", чтобы сбивать российские ракеты, которые наносят самые большие разрушения. Поэтому в небо поднимается авиация, когда РФ атакует иранскими дронами-камикадзе.

"По словам военных, один пилот сбил пять дронов, прежде чем ему пришлось катапультироваться из самолета в западной части Винницкой области", — сказано в материале.

По словам представителя командования ВВС Украины Юрия Гната, армия РФ часто запускает ракеты по Украине. Поэтому каждому рыбаку нужно носить с собой ПЗРК.

Ранее Фокус писал, что Amnesty International признала обстрелы РФ инфраструктуры Украины военным преступлением. В организации заявили, что РФ хочет нарушить психологическое состояние украинцев, оставив их без воды, света и тепла зимой.

Еще напомним, что Кулеба поговорил с премьером Израиля Яиром Лапидом. По словам главы МИД Украины, он рассказал Лапиду о тех разрушениях и страданиях, которые были вызваны иранскими дронами-камикадзе.

Также сообщалось, что Иран принимает непосредственное участие в войне против Украины. Представитель США Джон Кирби рассказал, что Иран решил отправить несколько военных инструкторов и техническую поддержку в Крым, чтобы использовать Shahed-136 эффективнее и смертоносней.