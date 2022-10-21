"Кожному рибалці за ПЗРК": журналісти розповіли, як Україна імпровізує в умовах нестачі ППО

За словами українських військових, ЗСУ не вистачає систем ППО для того, щоб захистити всі території України. Тому комплекси постійно потрібно перевозити.

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Москва активізувала свою повітряну кампанію, завдаючи ударів по українцях та критично важливій інфраструктурі далеко від лінії фронту. Тому Україна просить у країн НАТО системи ППО, які б допомогли краще справлятися з ракетами та дронами-камікадзе під час російських атак. Про це пише The Washington Post.

Як розповіла журналістам виконавчий директор Центру протидії корупції в Україні Дар'я Каленюк, ППО України – це хлопець із "Стінгером".

Видання пише, що країни НАТО лютують через те, що Росія націлилася на об'єкти, які забезпечують громадянське населення теплом, електрикою та водою. Вони пообіцяли терміново перекинути в Україну сучасні системи протиповітряної оборони.

У матеріалі нагадали, що 10 жовтня Росія запустила 83 ракети по Україні. З них 43 були збиті, але 40 тих, хто приземлився, викликали смерть і руйнування по всій країні. В умовах російських бомбардувань українські ППО були змушені виявити винахідливість.

Капітан Володимир Клімін, заступник командира дивізіону, який працює із зенітно-ракетними комплексами С-300 у Київській області, сказав, що його підрозділ жодного разу не промахнувся.

"Вони намагаються обійти наші системи ППО, використовуючи ландшафт або інформацію про те, де ми знаходимося. Вони теж намагаються перемогти нас. Але якщо система побачить мету та зафіксує її, то зіб'є", — сказав він.

Журналісти пишуть, що розташування українських систем ППО постійно змінюється, щоб краще розташувати їх для маршрутів ракет, які можуть використовувати росіяни.

Начальник підготовки зенітно-ракетних військ України Денис Смажний сказав, що ЗСУ потрібно замінити старі системи, які більше не можуть давати раду загрозам.

Видання також пише, що ЗСУ економлять ракети класу "земля-повітря", щоб збивати російські ракети, які завдають найбільших руйнувань. Тож у небо підіймається авіація, коли РФ атакує іранськими дронами-камікадзе.

"За словами військових, один пілот збив п'ять дронів, перш ніж йому довелося катапультуватися з літака у західній частині Вінницької області", — йдеться у матеріалі.

За словами представника командування ВПС України Юрія Гната, армія РФ часто запускає ракети в Україні. Тому кожному рибалці потрібно носити із собою ПЗРК.

Раніше Фокус писав, що Amnesty International визнала обстріл РФ інфраструктури України воєнним злочином. В організації заявили, що РФ хоче порушити психологічний стан українців, залишивши їх без води, світла та тепла взимку.

Ще нагадаємо, що Кулеба поговорив із прем'єром Ізраїлю Яїром Лапідом. За словами глави МЗС України, він розповів Лапіду про ті руйнування та страждання, які були викликані іранськими дронами-камікадзе.

Також повідомлялося, що Іран бере безпосередню участь у війні проти України. Представник США Джон Кірбі розповів, що Іран вирішив відправити кілька військових інструкторів та технічну підтримку до Криму, щоб використовувати Shahed-136 ефективніше та смертоносніше.