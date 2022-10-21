Іранські дрони та допомога Україні: Кулеба поговорив із прем'єром Ізраїлю Яїром Лапідом

За словами глави МЗС України, він розповів Лапіду про ті руйнування та страждання, які були викликані іранськими дронами-камікадзе.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. За його словами, вони говорили про іранські дрони, які використовує російська армія для терористичних атак щодо мирної інфраструктури України. Про це Кулеба написав у Twitter.

"Я поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом і повідомив йому про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, викликані російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми докладно обговорили запит України до Ізраїлю про надання систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони", — написав Кулеба у своєму повідомленні.

Інших подробиць поки що повідомлялося.

Україна направила Ізраїлю офіційну ноту з проханням розпочати постачання систем ППО, а також надати іншу військово-технічну допомогу. Передбачається, що політики говорили саме про це.

Крім того, повідомляється, що міністр оборони України Олексій Рєзніков переніс розмову зі своїм ізраїльським колегою Бені Ганцем через небажання Єрусалима постачати Києву системи ППО.

Раніше Фокус повідомляв, що країнський посол сказав, коли Ізраїль стане більше допомагати Україні. За словами Євгена Корнійчука, в Україні переоцінили можливість військової допомоги Ізраїлю, оскільки їх потужність виробництва не передбачає великого експорту.

Ще нагадаємо, що Ізраїль готує новий пакет допомоги Україні. За словами Бені Ганца, Ізраїль неодноразово заявляв, що він стояв і стоїть на боці України, Заходу та НАТО.

Також повідомлялося, що Росія виводить із Сирії системи ППО С-300 і частину ЗС РФ. За інформацією журналістів, Ізраїль боявся, що сирійські сили використовуватимуть С-300 проти ізраїльських літаків. Тому відхиляв запити української влади на військову допомогу. Тепер позиція Єрусалиму може змінитись.