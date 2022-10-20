Відправить на війну в Україну: Росія виводить із Сирії системи ППО С-300 і частину ЗС РФ, — NYT

За інформацією журналістів, Ізраїль боявся, що сирійські сили використовуватимуть С-300 проти ізраїльських літаків. Тому відхиляв запити української влади на військову допомогу. Тепер позиція Єрусалиму може змінитись.

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Росія скорочує свої сили у Сирії та вирішила перекинути системи протиповітряної оборони С-300, щоб підтримувати своє вторгнення в Україну. Крім того, Москва виводила частину своїх військ. Це може змінити позицію Ізраїлю щодо завдання удару по Сирії або озброєння України. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела.

Високопосадовці з Міноборони Ізраїлю розповіли, що РФ могла вивести два батальйони, або від 1200 до 1600 російських військових. За оцінками інших джерел, ця цифра набагато більша.

Ізраїльський чиновник також повідомив, що кілька російських командирів передислокували з Сирії до України, а російське військове керівництво в Москві поменшало брати участь у повсякденному управлінні операціями в Сирії, зокрема у військовій координації з Ізраїлем.

Позиція Ізраїлю

2018 року Росія перекинула до Сирії складну систему ППО С-300. Ворог Ірану та Сирії Ізраїль регулярно завдає ударів по сирійських цілях, щоб перешкодити Тегерану закріпити плацдарм недалеко від північно-східного кордону Ізраїлю. А після передачі С-300 ризик ізраїльських пілотів під час цих рейдів збільшився.

Хоча контроль над системою так і не передано сирійському уряду, Ізраїль побоювався, що ЗРК С-300 можуть використати проти ізраїльських літаків. Внаслідок чого відхиляв запити української влади на військову допомогу з моменту вторгнення РФ.

За словами трьох офіційних осіб, Росія вивела систему С-300 із Сирії, щоб відправити на війну до України. Так, вплив Москви на Ізраїль у Сирії зменшується, а погляди Єрусалиму на Україну змінюються.

Зростання військової підтримки Іраном Росії у поєднанні зі збільшенням кількості російських ударів по українському цивільному населенню вже викликало останніми днями дебати в Ізраїлі про те, чи повинен він постачати зброю Україні.

Чому Ізраїль побоюється передавати зброю Києву?

Високопоставлений представник міністерства оборони Ізраїлю розповів, що Єрусалим не передаватиме озброєння Києву, бо РФ продовжуватиме зберігати військову присутність у Сирії. У країні залишиться система ППО С-400, а також великі військово-повітряні та військово-морські бази у західній частині Сирії. Хоча Москва вивела частину військ, але їх замінять офіцери військової поліції.

Крім того, Ізраїль побоюється, що подальше скорочення чисельності російських військ у Сирії може дозволити Ірану розширити свій вплив.

Ізраїль також не бажає втратити можливість мати контакти між ізраїльськими та російськими силами, щоб уникнути конфліктів.

У 2017 році встановлено зашифровану телефонну лінію для з'єднання російської авіабази на заході Сирії з командним центром ізраїльських ВПС під військовою базою в Тель-Авіві.

Це дозволяє сторонам запобігати інцидентам. Наприклад, 2018 року сирійські сили збили російський військовий літак. Ймовірно, його прийняли за ізраїльську, внаслідок чого загинули 15 росіян.

Однак є ознаки, що Ізраїль надає Україні більше допомоги, ніж у перші місяці війни. Тоді допомога обмежувалася переважно гуманітарною допомогою, включаючи польовий госпіталь.

За словами високопоставлених українських та ізраїльських офіційних осіб, Ізраїль надає Україні базові відомості про іранських безпілотників, а також запропонував вивчити останки дронів, які розбилися в Україні.

Нагадаємо, 19 жовтня ЗМІ повідомляли, що Україна надіслала запит Ізраїлю на отримання шести різних систем ППО. Київ хоче ініціювати співпрацю з Ізраїлем у галузі протиповітряної та протиракетної оборони для захисту цивільного населення.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що готує новий пакет військової допомоги Україні. Він наголосив, що наступальну зброю не передадуть "з оперативних міркувань".