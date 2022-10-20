Отправит на войну в Украину: Россия выводит из Сирии системы ПВО С-300 и часть ВС РФ, — NYT

По информации журналистов, Израиль боялся, что сирийские силы будут использовать С-300 против израильских самолетов. Поэтому отклонял запросы украинских властей на военную помощь. Теперь позиция Иерусалима может измениться.

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Россия сокращает свои силы в Сирии и решила перебросить системы противовоздушной обороны С-300, чтобы поддерживать свое вторжение в Украину. Кроме того, Москва выводить часть своих войск. Это может изменить позицию Израиля в отношении нанесения удара по Сирии или вооружения Украины. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники из Минобороны Израиля рассказали, что РФ могла вывести два батальона, или от 1200 до 1600 российских военных. По оценкам других источников, эта цифра намного больше.

Израильский чиновник также сообщил, что несколько российских командиров были передислоцированы из Сирии в Украину, а российское военное руководство в Москве стало меньше участвовать в повседневном управлении операциями в Сирии, в том числе в военной координации с Израилем.

Позиция Израиля

В 2018 году Россия перебросила в Сирию сложную систему ПВО С-300. Враг Ирана и Сирии Израиль регулярно наносит удары по сирийским целям, чтобы помешать Тегерану закрепить плацдарм недалеко от северо-восточной границы Израиля. А после передачи С-300 риск для израильских пилотов во время этих рейдов увеличился.

Хоть контроль над системой так и не был передан сирийскому правительству, Израиль опасался, что ЗРК С-300 может быть использована против израильских самолетов. В результате чего отклонял запросы украинских властей на военную помощь с момента вторжения РФ.

По словам трех официальных лиц, Россия вывела систему С-300 из Сирии, чтобы отправить на войну в Украину. Таким образом влияние Москвы на Израиль в Сирии уменьшается, а взгляды Иерусалима на Украину меняются.

Растущая военная поддержка Ираном России в сочетании с увеличением количества российских ударов по украинскому гражданскому населению уже вызвала в последние дни дебаты в Израиле о том, должен ли он поставлять оружие Украине.

Почему Израиль опасается передавать оружие Киеву?

Высокопоставленный представитель министерства обороны Израиля рассказал, что Иерусалим не будет передавать вооружение Киеву, потому что РФ продолжит сохранять военное присутствие в Сирии. В стране останется система ПВО С-400, а также крупные военно-воздушные и военно-морские базы в западной части Сирии. Хотя и Москва вывела часть войск, но их заменит офицеры военной полиции.

Кроме того, Израиль опасается, что дальнейшее сокращение численности российских войск в Сирии может позволить Ирану расширить там свое влияние.

Израиль также не желает лишиться возможности иметь контакты между израильскими и российскими силами, чтобы избежать конфликтов.

В 2017 году была установлена ​​зашифрованная телефонная линия для соединения российской авиабазы ​​на западе Сирии с командным центром израильских ВВС под военной базой в Тель-Авиве.

Это позволяет сторонам предотвращать инциденты. Например, в 2018 году сирийские силы сбили российский военный самолет. Вероятно, его приняли за израильский, в результате чего погибли 15 россиян.

Однако есть признаки, что Израиль оказывает Украине больше помощи, чем в первые месяцы войны. Тогда помощь ограничивалась в основном гуманитарной помощью, включая полевой госпиталь.

По словам высокопоставленных украинских и израильских официальных лиц, Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, а также предложил изучить останки дронов, которые разбились в Украине.

Напомним, 19 октября СМИ сообщали, что Украина отправила запрос Израилю на получение шести разных систем ПВО. Киев хочет инициировать сотрудничество с Израилем в области противовоздушной и противоракетной обороны для защиты гражданского населения.

Министр обороны Израиля заявил, что готовит новый пакет военной помощи Украине. Он подчеркнул, что наступательное оружие не будет передано "из оперативных соображений".