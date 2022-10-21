Иранские дроны и помощь Украине: Кулеба поговорил с премьером Израиля Яиром Лапидом

По словам главы МИД Украины, он рассказал Лапиду о тех разрушениях и страданиях, которые были вызваны иранскими дронами-камикадзе.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. По его словам, они говорили об иранских дронах, которые использует российская армия для террористических атак по мирной инфраструктуре Украины. Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Я поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, вызванных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", — написал Кулеба в своем сообщении.

Других подробностей пока сообщалось.

Как пишет портал newsru.co.il, Украина направила Израилю официальную ноту с просьбой начать поставки систем ПВО, а также оказать другую военно-техническую помощь. Предполагается, что политики говорили именно об этом.

Кроме того, сообщается, что министр обороны Украины Алексей Резников перенес разговор со своим израильским коллегой Бени Ганцем из-за нежелания Иерусалима поставлять Киеву системы ПВО.

Ранее Фокус сообщал, что украинский посол сказал, когда Израиль станет больше помогать Украине. По словам Евгения Корнийчука, в Украине переоценили возможность военной помощи Израиля, поскольку их мощности производства не предполагают большого экспорта.

Еще напомним, что Израиль готовит новый пакет помощи Украине. По словам Бени Ганца, Израиль неоднократно заявлял, что он стоял и стоит на стороне Украины, Запада и НАТО.

Также сообщалось, что Россия выводит из Сирии системы ПВО С-300 и часть ВС РФ. По информации журналистов, Израиль боялся, что сирийские силы будут использовать С-300 против израильских самолетов. Поэтому отклонял запросы украинских властей на военную помощь. Теперь позиция Иерусалима может измениться.