"Думала, що не піду живою": жителі Харківщини розповіли про тортури з боку російських солдатів

Місцеві жителі розповіли журналістам, що людей катували електрошоком, різали геніталії, загрожували смертю та ґвалтували.

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65-річна Марія, мешканка Харківської області, розповіла про те, як її катували російські окупанти. Вона є дружиною офіцера ЗСУ, про що пише видання The New-York Times.

Видання пише, що російські солдати двічі обшукували її будинок, що знаходиться в селі біля Балаклії. Потім її затримали через кілька місяців окупації. Її багато разів допитували, катували електрошоком, а також загрожували зґвалтуванням.

"Одним словом, це був жах. Я думала, що вийду живим", — сказала вона журналістам.

Марію протримали 40 днів у слідчому ізоляторі, де вона багато годин допитували. Одного разу вона впала з стільця непритомна і прийшла до тями, коли хтось бив її ногою по голові. Жінка розповіла, що більшість катів, зважаючи на акцент, були росіянами. Вони хотіли, щоб Марія розповіла, де її чоловік, звинувачували її у коригуванні вогню ЗСУ.

Марія розповіла, що, перебуваючи в ізоляторі, чула крики чоловіків та жінок, які кричали від болю. За її словами, чоловіки кричали сильно, молодих дівчат і жінок зазнавали сексуального насильства.

Крадіжки, псування майна та насильство з боку російських окупантів

Видання пише, що українські поліцейські, які повернулися до міст і сіл, щоб відновити українську адміністрацію, були завалені скаргами на крадіжки та псування майна, а також повідомленнями про затримання, тортури та зникнення родичів.

Повідомляється, що масштаби жорстокого поводження з населенням на сході України під російською окупацією, швидше за все, більші, ніж навесні у Бучі та інших передмістях Києва, враховуючи широту території та тривалість окупації. За словами очевидців, тортури були звичайною справою.

Як розповів журналістам представник Національної поліції, було знайдено тіла людей зі зв'язаними руками, розстріляні, задушені, люди з різаними ранами, перерізаними геніталіями.

Розповіді затриманих свідчать про одну й ту саму схему жорстокого поводження, включаючи побиття та тортури електричним струмом під час допитів, практично в кожній поліцейській дільниці та імпровізованій в'язниці по всьому регіону, яку нещодавно звільнили ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що під Харковом знайшли собаку, якого затаврували російські військові. Тварина під час бойових дій залишилася без господарів, а російські окупанти випалили на лобі свої символи.

Також повідомлялося, що журналісти розповіли, як Україна імпровізує в умовах нестачі ППО. За словами українських військових, ЗСУ не вистачає систем ППО для того, щоб захистити всі території України. Тому комплекси постійно потрібно перевозити.

Ще нагадаємо, що Amnesty International визнала обстріли РФ інфраструктури України воєнним злочином. В організації заявили, що РФ хоче порушити психологічний стан українців, залишивши їх без води, світла та тепла взимку.