Близько 90 літаків: ударна група ВМС США на чолі з Gerald Ford вирушила у Європу (фото)
Це перше розгортання нового американського авіаносця. Крім Gerald Ford до ударної групи, яка попрямує до берегів Британії, входять сім підрозділів.
До Європи вирушила авіаносна ударна група (АУГ) Військово-морських сил США на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford. Як повідомляє видання UK Defence Journal, кораблі зайдуть на базу Портсмут на півдні Англії, а надто великий для цього Gerald Ford залишиться на зовнішньому рейді у Спітхеді.
Офіційної інформації про точну дату прибуття АУГ до Європи поки немає, проте, за даними пресслужби ВМС США, станом на 28 жовтня авіаносець Gerald Ford перебував у канадському порту Галіфакса. Імовірно, АУГ має прибути на британську військово-морську базу в Портсмуті на півдні Англії в середині листопада.
Також повідомляється, що до складу підрозділів, що беруть участь у першому розгортанні авіаносної ударної групи Gerald Ford, входять:
- ракетний крейсер USS Normandy (CG 60);
- есмінець USS Ramage (DDG 61);
- есмінець USS McFaul (DDG 74);
- есмінець USS Thomas Hudner (DDG 116);
- нафтовик USNS Joshua Humpreys (T-AO 188);
- суховантаж USNS Robert E. Peary (T-AKE 5);
- катер USCGC Hamilton (WMSL 753).
У розгортанні беруть участь такі авіаційні ескадрильї, що складаються з близько 90 літаків:
- Ескадрильї ударних винищувачів VFA 213, VFA 31, VFA 37 та VFA 87;
- Ескадрилья тактичної радіоелектронної боротьби VAQ 142;
- Ескадрилья раннього попередження авіаносців VAW 124;
- Ескадрилья матеріально-технічної підтримки флоту VRC 40;
- Вертолітна морська ударна ескадрилья HSM 704;
- Вертолітна морська бойова ескадрилья HSC 9.
Командир восьмого авіаційного крила авіаносця капітан Деріл Трент зазначив, що командування та екіпажі проробили величезну роботу з підготовки всіх аспектів авіакрила до інтеграції з новими технологіями авіаносця Gerald Ford і зробила це з найвищою якістю.
"Це емоційний момент — керувати льотчиками восьмого авіаційного крила авіаносця, коли ми приступаємо до першого розгортання Gerald Ford", — сказав Трент.
Що відомо про авіаносець Gerald Ford
Атомний авіаносець USS Gerald Ford — флагманський корабель серії авіаносців нового покоління USS Ford, що є покращеною і сучаснішою версією авіаносців класу Nimitz. Корабель спущено на воду 17 листопада 2013 року, а введено в експлуатацію 22 липня 2017 року. Він є найдорожчим авіаносцем в історії ВМС США — його вартість оцінюється у 13 млрд доларів.
Довжина корабля — 337 метрів, водотоннажність — 100 тис. тонн, швидкість — до 30 вузлів (56 км/год).
Раніше повідомлялося, що у Середземному морі знаходиться авіаносна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George HW Bush (CVN-77). Командування УАГ заявило, що група готова вступити в бій з Росією за необхідності, проте головне завдання групи — стримування загроз та запобігання ескалації.