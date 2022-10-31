Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Близько 90 літаків: ударна група ВМС США на чолі з Gerald Ford вирушила у Європу (фото)

авіаносець Gerald Ford
Фото: ВМС США | Атомний Gerald Ford

Це перше розгортання нового американського авіаносця. Крім Gerald Ford до ударної групи, яка попрямує до берегів Британії, входять сім підрозділів.

Related video

До Європи вирушила авіаносна ударна група (АУГ) Військово-морських сил США на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford. Як повідомляє видання UK Defence Journal, кораблі зайдуть на базу Портсмут на півдні Англії, а надто великий для цього Gerald Ford залишиться на зовнішньому рейді у Спітхеді.

Офіційної інформації про точну дату прибуття АУГ до Європи поки немає, проте, за даними пресслужби ВМС США, станом на 28 жовтня авіаносець Gerald Ford перебував у канадському порту Галіфакса. Імовірно, АУГ має прибути на британську військово-морську базу в Портсмуті на півдні Англії в середині листопада.

Також повідомляється, що до складу підрозділів, що беруть участь у першому розгортанні авіаносної ударної групи Gerald Ford, входять:

  • ракетний крейсер USS Normandy (CG 60);
  • есмінець USS Ramage (DDG 61);
  • есмінець USS McFaul (DDG 74);
  • есмінець USS Thomas Hudner (DDG 116);
  • нафтовик USNS Joshua Humpreys (T-AO 188);
  • суховантаж USNS Robert E. Peary (T-AKE 5);
  • катер USCGC Hamilton (WMSL 753).
Авіаносець Gerald Ford Fullscreen
Авіаносець Gerald Ford
Крейсер USS Normandy Fullscreen
Крейсер USS Normandy
Есмінець USS McFaul Fullscreen
Есмінець USS McFaul
Есмінець USS Ramage Fullscreen
Есмінець USS Ramage
Есмінець USS Thomas Hudner Fullscreen
Есмінець USS Thomas Hudner
Нафтовик USNS Joshua Humpreys Fullscreen
Нафтовик USNS Joshua Humpreys
Суховантаж USNS Robert E. Peary Fullscreen
Суховантаж USNS Robert E. Peary
Катер USCGC Hamilton Fullscreen
Катер USCGC Hamilton
Авіаносець Gerald Ford
Крейсер USS Normandy
Есмінець USS McFaul
Есмінець USS Ramage
Есмінець USS Thomas Hudner
Нафтовик USNS Joshua Humpreys
Суховантаж USNS Robert E. Peary
Катер USCGC Hamilton

У розгортанні беруть участь такі авіаційні ескадрильї, що складаються з близько 90 літаків:

  • Ескадрильї ударних винищувачів VFA 213, VFA 31, VFA 37 та VFA 87;
  • Ескадрилья тактичної радіоелектронної боротьби VAQ 142;
  • Ескадрилья раннього попередження авіаносців VAW 124;
  • Ескадрилья матеріально-технічної підтримки флоту VRC 40;
  • Вертолітна морська ударна ескадрилья HSM 704;
  • Вертолітна морська бойова ескадрилья HSC 9.

Командир восьмого авіаційного крила авіаносця капітан Деріл Трент зазначив, що командування та екіпажі проробили величезну роботу з підготовки всіх аспектів авіакрила до інтеграції з новими технологіями авіаносця Gerald Ford і зробила це з найвищою якістю.

"Це емоційний момент — керувати льотчиками восьмого авіаційного крила авіаносця, коли ми приступаємо до першого розгортання Gerald Ford", — сказав Трент.

Що відомо про авіаносець Gerald Ford

Атомний авіаносець USS Gerald Ford — флагманський корабель серії авіаносців нового покоління USS Ford, що є покращеною і сучаснішою версією авіаносців класу Nimitz. Корабель спущено на воду 17 листопада 2013 року, а введено в експлуатацію 22 липня 2017 року. Він є найдорожчим авіаносцем в історії ВМС США — його вартість оцінюється у 13 млрд доларів.

Довжина корабля — 337 метрів, водотоннажність — 100 тис. тонн, швидкість — до 30 вузлів (56 км/год).

вмс США Fullscreen
Американський авіаносець Gerald Ford

Раніше повідомлялося, що у Середземному морі знаходиться авіаносна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George HW Bush (CVN-77). Командування УАГ заявило, що група готова вступити в бій з Росією за необхідності, проте головне завдання групи — стримування загроз та запобігання ескалації.