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Военный Фокус

Около 90 самолетов: ударная группа ВМС США во главе с Gerald Ford направилась в Европу (фото)

авианосец Gerald Ford
Фото: ВМС США | Атомный Gerald Ford

Это первое развертывание новейшего американского авианосца. Помимо Gerald Ford в ударную группу, которая направится к берегам Британии, входят семь подразделений.

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В Европу направилась авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford. Как сообщает издание UK Defence Journal, корабли зайдут на базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде.

Официальной информации о точной дате прибытия АУГ в Европу пока нет, однако по данным пресс-службы ВМС США, по состоянию на 28 октября авианосец Gerald Ford находился в канадском порту Галифакса. Предположительно АУГ должна прибыть на британскую военно-морскую базу в Портсмуте на юге Англии в середине ноября.

Также сообщается, что в состав подразделений, участвующих в первом развертывании авианосной ударной группы Gerald Ford, входят:

  • ракетный крейсер USS Normandy (CG 60);
  • эсминец USS Ramage (DDG 61);
  • эсминец USS McFaul (DDG 74);
  • эсминец USS Thomas Hudner (DDG 116);
  • нефтяник USNS Joshua Humpreys (T-AO 188);
  • сухогруз USNS Robert E. Peary (T-AKE 5);
  • катер USCGC Hamilton (WMSL 753).
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Авианосец Gerald Ford
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Крейсер USS Normandy
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Эсминец USS McFaul
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Эсминец USS Ramage
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Эсминец USS Thomas Hudner
вмс сша Fullscreen
Нефтяник USNS Joshua Humpreys
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Сухогруз USNS Robert E. Peary
вмс сша Fullscreen
Катер USCGC Hamilton
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В развертывании участвуют следующие авиационные эскадрильи, состоящих из около 90 самолетов:

  • Эскадрильи ударных истребителей VFA 213, VFA 31, VFA 37 и VFA 87;
  • Эскадрилья тактической радиоэлектронной борьбы VAQ 142;
  • Эскадрилья раннего предупреждения авианосцев VAW 124;
  • Эскадрилья материально-технической поддержки флота VRC 40;
  • Вертолетная морская ударная эскадрилья HSM 704
  • Вертолетная морская боевая эскадрилья HSC 9.

Командир восьмого авиационного крыла авианосца капитан Дэрил Трент отметил, что командование и экипажи проделали огромную работу по подготовке всех аспектов авиакрыла к интеграции с новыми технологиями авианосца Gerald Ford и сделала это с высочайшим качеством.

"Это волнующий момент — руководить летчиками восьмого авиационного крыла авианосца, когда мы приступаем к первому развертыванию Gerald Ford", — сказал Трент.

Что известно об авианосце Gerald Ford

Атомный авианосец USS Gerald Ford — флагманский корабль серии авианосцев нового поколения USS Ford, представляющих собой улучшенную и более современную версию авианосцев класса Nimitz. Корабль спущен на воду 17 ноября 2013 года, а введен в эксплуатацию 22 июля 2017 года. Он является самым дорогим авианосцем в истории ВМС США — его стоимость оценивается в 13 млрд долларов.

Длина корабля — 337 метров, водоизмещение – 100 тыс. тонн, скорость – до 30 узлов (56 км/час).

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Американский авианосец Gerald Ford

Ранее сообщалось, что в Средиземном море находится авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George H. W. Bush (CVN-77). Командование УАГ заявило, что группа готова вступить в бой с Россией при необходимости, однако главная задача группы — сдерживание угроз и предотвращение эскалации.