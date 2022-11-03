Кулеба розповів, хто влаштував атаку безпілотників у Севастополі

Главі українського МЗС журналіст іспанської радіостанції поставив питання про те, хто, якщо не Україна, стоїть за атаками у Севастополі.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що за нещодавньою атакою з використанням дронів у Севастополі стоять "люди доброї волі". Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню Сadenaser.

Інтерв'юер поставив Кулебі питання про те, що якщо не Україна, то хто ж тоді організував атаки з використанням морських безпілотників у Севастопольській бухті. "Люди доброї волі", — відповів Кулеба.

Реакція РФ

Російське МЗС звинуватило у причетності до атак у Севастополі Велику Британію, а британській пані послу Деборі Броннерт пообіцяли подати докази. За словами російської дипломатки Марії Захарової, РФ має підтвердження причетності Лондона до такої операції.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російське керівництво очікує, що Євросоюз проведе відкритий і докладний аналіз щодо того, який стосунок до атак на Чорноморський флот має Велика Британія.

За словами Пєскова, спецслужби РФ мають дані, які свідчать про те, що британські військові консультанти керували і координували атаки з використанням морських безпілотників у бухті Севастополя. До того ж, Пєсков вважає Лондон причетним до певних диверсій і навіть до теракту проти міжнародної енергетичної інфраструктури.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи стануть безпілотники головною небезпекою для ВМС. Експерти оцінили операцію, яка проводилася в Севастопольській бухті та дійшли висновку, що у співвідношенні ефективності до витрат для атаки противника найкраще застосовувати БПЛА.

Нагадаємо, що, на думку представників країн Заходу, Путін припустився катастрофічної помилки в Україні, проте зміни режиму в Кремлі не буде. Війна в Україні й надалі буде затяжною, складною та кривавою, хоча частина російського керівництва все ж таки стурбована її наслідками.