Кулеба рассказал, кто устроил атаку беспилотников в Севастополе

Главе украинского МИДа журналист испанского радиостанции задал вопрос о том, кто, если не Украина, стоит за атаками в Севастополе.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за недавней атакой с использованием дронов в Севастополе стоят "люди доброй воли". Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию Сadenaser.

Интервьюер задал Кулеба вопрос о том, что, если не Украина, то кто же тогда организовал атаки с использованиям морских беспилотников в Севастопольской бухте. "Люди доброй воли", — ответил Кулеба.

Реакция РФ

Российский МИД обвинил в причастности к атакам в Севастополе Великобританию, а британскому послу Деборе Броннерт пообещали представить доказательства. По словам российского дипломата Марии Захаровой, у РФ есть подтверждения причастности Лондона к такой операции.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство ожидает, что Евросоюз проведет открытый и подробный анализ относительно того, какое отношение к атакам на Черноморский флот имеет Великобритания.

По словам Пескова, у спецслужб РФ есть данные, которые свидетельствуют о том, что британские военные консультанты руководили и координировали атаки с использованием морских беспилотников в бухте Севастополя. К тому же, Песков считает Лондон причастным к неким диверсиям, и даже к теракту против международной энергетической инфраструктуры.

Ранее Фокус разбирался в том, станут ли беспилотники главной опасностью для ВМС. Эксперты оценили операцию, которая проводилась в Севастопольской бухте и пришли к выводу, что в соотношении эффективности к затратам для атаки противника лучше всего применять БПЛА.

Напомним, что, по мнению представителей стран Запада, Путин допустил катастрофическую ошибку в Украине, однако смены режима в Кремле не будет. Война в Украине и дальше будет затяжной, сложной и кровавой, хотя часть российского руководства все же обеспокоена ее последствиями.